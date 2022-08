In piscina a Milano nasce il corso per diventare sirena Ai Bagni Misteriosi di Milano, in zona Porta Romana, nei giorni di Ferragosto va in scena il corso per imparare a nuotare come una sirena (o un tritone). Basta una guaina a forma di coda e il divertimento è assicurato.

Il solito corso di nuoto, sbracciandosi avanti e indietro nella vasca? A Milano si va oltre. Per un giorno, anzi tre, ci si può trasformare in una creatura mitologica delle acque: sirena o tritone, a seconda delle preferenze. Basta indossare la coda, imparare lo stile di nuoto a gambe serrate e via. Tolto il mare, le sirene di oggi stanno in piscina. E per la precisione ai Bagni Misteriosi, zona Porta Romana (via Carlo Botta).

Parte qui infatti il corso "Come vorrei essere una sirena": il 13, 14 e 15 agosto, tra le corsie della piscina, sono aperte le prove di nuoto con la coda da sirena (o da tritone). Costo per un'ora di corso: dieci euro. Per bambini dai 5 anni in su, anche con i braccioli.

Il mermaiding

Ma lo stile di nuoto a sirena non è certo una novità. Ha anche un nome ormai codificato: si chiama "mermaiding" (da "mermaid", termine inglese di "sirena"). Nato in Florida, in America è addirittura uno sport vero e proprio. Come funziona?

Per muoversi come una sirena si utilizza una guaina che fascia il corpo dai fianchi ai piedi e che termina con la caratteristica pinna. La difficoltà sta nel gestire la parte bassa del corpo. Nuotare in queste condizioni richiede necessariamente un allenamento specifico, per gambe e caviglie in particolare: servono potenza e forza, ma al tempo stesso anche elasticità per rendere il movimento il più naturale e morbido possibile.