La Lombardia è la Regione che ha registrato più decessi di Covid-19: a stabilirlo è il report dell'Istituto superiore di Sanità. L'analisi si concentra sul periodo che va dall'inizio dell'epidemia al 30 marzo 2021. Complessivamente nel territorio lombardo sono morte 30.341 persone pari al 28,4 per cento del totale: quasi un terzo delle vittime italiane. Lo stacco dall'Emilia Romagna – la seconda Regione con più morti – è netto. Il rapporto evidenzia inoltre che i morti registrati durante la prima ondata (da marzo a maggio 2020) sono più elevati rispetto al periodo estivo e alla seconda e terza ondata.

I numeri dei decessi in Lombardia

In particolare nel periodo che va da marzo a maggio 2020, la regione Lombardia registra 16.364 morti pari al 47,7 per cento del totale. Nel periodo che invece va da giugno a settembre 2020, quando il virus viaggiava con una minore velocità, si sono registrati 609 decessi pari al 29,1 per cento dei casi. La risalita si è poi avuta tra ottobre 2020 e marzo 2021 quando, nuovamente colpita da due nuove ondate di contagi, la Regione registra 13.368 morti. In questo periodo però l'incidenza è diminuita sostanzialmente: se durante la prima ondata era quasi del 50 per cento e durante il periodo estivo si attestava al 29 per cento, nella seconda e terza ondata – pur registrando un ampio numero di morti – questa scendeva drasticamente attestandosi al 19 per cento del totale.

L'età media dei deceduti in Italia

Nel report viene evidenziata anche l'età media dei deceduti. In tutta Italia questa si attesta attorno agli 81 anni. I decessi sotto i 50 anni sono stati 1.188 (l'1,1 per cento dei morti totali) mentre quelli sotto i 40 anni sono stati 282: di questi 164 avevano gravi patologie mentre 38 non avevano malattie di rilievo. Sempre secondo il report, nell'intero periodo preso in considerazione sono aumentati i decessi tra persone con tre o più patologie preesistenti mentre sono diminuiti quelli tra coloro che non hanno patologie o ne hanno molto meno.