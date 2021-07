In Lombardia il 75 per cento degli aventi diritto ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino In Lombardia il 75 per cento degli aventi diritto ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato ieri la vice presidente nonché assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti spiegando che i lombardi con almeno la prima dose sono 6.737.088. Circa il 60 per cento dei lombardi ha completato il ciclo vaccinale.

In Lombardia il 75 per cento degli aventi diritto ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato ieri la vice presidente nonché assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti spiegando che i lombardi con almeno la prima dose sono 6.737.088. Ad oggi, stando al sito ufficiale del Governo in merito alla campagna vaccinale, in Lombardia sono stati somministrati un totale di 11.640.468. Circa il 60 per cento dei lombardi ha completato il ciclo di vaccinazione.

L'ultimo bollettino lombardo

Gli effetti positivi si vedono anche sull'andamento epidemiologico regionale. L'ultimo bollettino spiega che in 24 ore sono stati registrati 461 nuovi casi di Coronavirus su 28.092 tamponi eseguiti. Un decesso. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.816. I contagi sono diminuiti rispetto a ieri, quando erano stati 574 su 40.206 tamponi effettuati. Diminuiscono lievemente i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, mentre aumentano di una unità quelli ricoverati nelle terapie intensive.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono ricoverati 150 pazienti Covid, 3 in meno rispetto a ieri, quando erano 153. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 27 degenti Covid, ieri ammontavano a 26. Aumenta anche il numero delle persone guarite: con oggi sono in tutto 806.966.