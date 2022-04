In Lombardia i tamponi rapidi in farmacia continueranno a costare 15 euro Dal primo aprile non è più in vigore lo stato di emergenza e scade il protocollo d’intesa per calmierare i prezzi dei tamponi. Le 1.800 farmacie lombarde aderenti a Federfarma hanno però deciso di mantenere il prezzo per i tamponi antigenici rapidi a 15 euro.

A cura di enricospaccini

Finisce lo stato di emergenza e anche l'imposizione dei prezzi calmierati per i tamponi. Dal primo giorno di aprile il green pass base torna a essere sufficiente per poter svolgere la maggior parte delle attività quotidiane, lavoro compreso. Tuttavia, scade anche il protocollo di intesa firmato dal commissario straordinario Figliuolo che garantiva in tutto il Paese tamponi antigenici rapidi per la rilevazione dell'infezione da Sars-CoV-2 al prezzo massimo di 15 euro l'uno. A rassicurare i cittadini lombardi è però intervenuta la sezione regionale di Federfarma, la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani: "I farmacisti continueranno su base volontaria a erogare questi servizi".

Le 1.800 farmacie lombarde

Come ricorda la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca: "La normativa Antitrust ci vieta di imporre ai nostri associati i prezzi da praticare". Per questo motivo viene specificata la volontarietà della scelta di non aumentare il costo dei tamponi antigenici delle 1.800 farmacie lombarde. Si tratta di tutte le attività già impegnate negli scorsi mesi alla somministrazione dei test rapidi, pari a circa il 60 per cento della totalità della regione. Il costo di 15 euro a tampone sarà valido anche per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, che devono quindi dire addio allo sconto che gli permetteva di fare i test per soli 8 euro.

L'accordo con l'assessorato al Welfare

La decisione presa da Federfarma è frutto di un accordo con l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. La vice presidente ha ringraziato "la sensibilità delle farmacie", che anche in un momento di transizione verso la normalità "si confermano un elemento importante nell'articolato contesto della sanità territoriale". A livello nazionale Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, ha invitato "tutte le oltre 14mila farmacie a mantenere il prezzo di 15 euro per l'esecuzione dei tamponi antigenici". Invito dovuto in particolare dal numero di contagi ancora elevato a causa di Omicron 2 e della notevole richiesta di test rapidi.