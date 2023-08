In arrivo nella notte temporali a Milano: scatta l’allerta gialla in Lombardia Da stanotte è stata emanata l’allerta meteo gialla per forti temporali in arrivo sulla Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Torna il maltempo a Milano. Nella notte tra oggi mercoledì 16 agosto e domani giovedì 17 agosto sono in arrivo temporali tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio ordinario a partire da questa notte. Per tutte le ore di allerta il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Per le prossime ore il Comune di Milano ha vietato l'accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte, fino almeno non sarà terminata l'allerta meteo.