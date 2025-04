video suggerito

"Impedire il Remigration Summit a Milano": il consiglio comunale contro il raduno dell'estrema destra Il prossimo 17 maggio l'estremista Martin Sellner, già allontanato da Svizzera e Germania per i contenuti razzisti delle sue conferenze, dà appuntamento a Milano per parlare di remigrazione. Palazzo Marino: "Contro il raduno delle estreme destre europee"

Lo striscione apparso a Magdeburgo dopo l'attentato del 21 dicembre 2024

Impedire il Remigration Summit annunciato a Milano il prossimo 17 maggio. È l'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e approvato oggi in Consiglio comunale a Palazzo Marino. "Siamo contro il raduno delle destre estreme europee e le loro teorie antiscientifiche che alimentano sentimenti xenofobi e razzisti", ha dichiarato la capogruppo dem Beatrice Uguccioni.

La mozione, presentata dal presidente della Commissione Casa Federico Bottelli e firmata da tutti i consiglieri di maggioranza, invita chiaramente la giunta e il sindaco Beppe Sala (che già di recente si è proprio espresso contro il raduno dell'ultradestra nel capoluogo lombardo) "a farsi promotore nei confronti del Questore di Milano al fine di non autorizzare lo svolgimento del ‘Remigration Summit' su tutto il territorio cittadino per scoraggiare e ostacolare qualsiasi manifestazione di supporto alle ideologie xenofobe promosse dall'iniziativa". E ancora, puntando il dito contro le critiche di Fratelli d'Italia che ha gridato alla censura: "Questa non è libertà di opinione, è propaganda d'odio", si legge nel testo. "A Milano non c'è spazio per chi parla di sostituzione etnica, per chi semina paura, per chi attacca l'integrazione e la convivenza".

Il Remigration Summit è la prima convention organizzata dall'attivista di estrema destra Martin Sellner (già allontanato da Germania e Svizzera per le sue posizioni considerate neonaziste e per i contenuti razzisti delle sue conferenze), che da tempo ha fatto della "remigrazione" (ovvero l'espulsione in massa degli immigrati e degli stranieri, per "fermare l'invasione") la sua priorità. Un'ideologia che sta trovando le prime applicazioni pratiche negli Stati Uniti di Donald Trump e che è cavallo di battaglia di Alice Weidel e del suo AfD in Germania, mentre pian piano si fa spazio anche all'interno del dibattito politico italiano.