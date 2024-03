Il violentatore in monopattino ha palpeggiato due bambine sull’autobus: arrestato Il 22enne, balzato alle cronache come il violentatore in monopattino, ha aggredito due studentesse di nemmeno dodici anni a Milano: le ha palpeggiate su un autobus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un anno fa un ragazzo di 22 anni era stato condannato a sei anni e dieci mesi perché accusato di quattro violenze sessuali avvenute a Milano: a bordo di un monopattino seguiva e aggrediva le sue vittime. Le indagini erano state condotte dalla squadra mobile e coordinate dal pubblico ministero Pasquale Addesso.

La pena ridotta a cinque anni

A febbraio 2023 la Corte d'Appello del capoluogo meneghino aveva ridotto la pena a poco più di cinque anni che, come riportato dal quotidiano La Repubblica, avrebbe dovuto scontare agli arresti domiciliari per potersi curare.

Gli avvocati difensori avevano chiesto il proscioglimento per vizio di mente e avevano parlato di un "disturbo di personalità" accertato da una relazione psichiatrica. In primo grado, in effetti, ne era stato riconosciuto un parziale.

L'aggressione a due studentesse di nemmeno dodici anni

Alcuni giorni fa, ha però aggredito sessualmente due studentesse di nemmeno dodici anni su un autobus. Il giovane è stato così arrestato ed è tornato in carcere.

A denunciare l'accaduto è stata la mamma di una delle due. Ha infatti spiegato alle forze dell'ordine che lo scorso 22 febbraio (due settimane dopo lo sconto di pena del giovane) la figlia è rientrata a casa in lacrime. Ha spiegato di essere stata palpeggiata al fondoschiena. Scesa dal mezzo, anche l'amica ha affermato di aver subito la stessa violenza: "Mia figlia è rimasta paralizzata".

Le indagini degli investigatori hanno permesso di scoprire che l'uomo frequenta un bar della zona. Il suo volto è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza. Dagli accertamenti, è emerso che si trattasse del "violentatore in monopattino". Il 22enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore.