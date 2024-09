Il video dell’uomo che si nasconde sotto le grate per spiare le donne: scoperto dopo mesi Un passante è riuscito a filmare l’uomo che ormai da diverso tempo spia le donne da sotto una grata del centro di Casalpusterlengo (Lodi). Il sindaco ha spiegato che le forze dell’ordine sono già a conoscenza del fatto e stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'uomo trovato sotto una grata di Casalpusterlengo (frame da video Facebook – Mattia Sapienza, ‘Sei di Casalpusterlengo se…')

Un ragazzo che stava passeggiando per le vie del centro di Casalpusterlengo (in provincia di Lodi) è riuscito a filmare con il proprio smartphone un uomo che dalla cantina di un condominio stava sbirciando sotto i vestiti delle donne. Il video è stato caricato sui vari social per testimoniare l'esistenza di colui che è stato ribattezzato "l'uomo talpa". Ormai da diverso tempo, infatti, si parlava di una strana figura che sarebbe stata intravista solo per pochi attimi sotto le grate della città, soprattutto nel fine settimana quando orde di ragazzi e ragazze passano da un locale all'altro in cerca di divertimento. Tanto bastava ad alimentare la leggenda metropolitana di un fantasma, ma in realtà non è di nulla di paranormale.

Chi è "l'uomo talpa"

"Finalmente l'ho beccato", ha esultato il giovane che ha pubblicato il video su Tik Tok, dove ha ottenuto in pochi giorni più di 5 milioni di visualizzazioni, e anche sul gruppo locale di Facebook per avvisare i cittadini di Casalpusterlengo. Come ha spiegato lui stesso in altri video, le forze dell'ordine sono state già avvertite e stanno lavorando sul caso.

Il fantomatico "uomo talpa" sarebbe stato identificato: si tratterebbe di un giovane che non sarebbe nuovo a comportamenti simili. "Questa persona ha già spaventato mio figlio l'estate scorsa e l'ho visto anche io", ha affermato una donna sul gruppo locale di Facebook. Per un certo periodo sembrava scomparso, almeno fino a quando lo scorso sabato 21 settembre è stato catturato dalla telecamera di uno smartphone mentre sbirciava sotto le gonne delle ragazze ignare della sua presenza.

Leggi anche Violenta due amiche della moglie dopo una festa: condannato a 9 anni un uomo a Lodi

Sotto la grata sarebbe stato trovato uno sgabello

Il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delimiglio, ha dichiarato al quotidiano locale Il Cittadino di essersi già confrontato con l'amministratore del condominio a cui appartiene la cantina che attraverso la grata di affaccia sulla via del centro e di averne discusso con le forze dell'ordine. Non è ancora chiaro quante volte questo giovane abbia ripetuto questo comportamento. C'è chi sostiene che vada avanti ormai da mesi.

Non si sa nemmeno se si piazzi sempre sotto la stessa grata o se sia solito spostarsi tra i vari sotterranei della città. Sotto le sbarre inquadrate nel video virale, però, pare sia stato trovato uno sgabello.