ll video dell’incidente sull’A4, l’autobus di una scolaresca contro un tir: i pompieri estraggono il conducente L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi venerdì 7 marzo nel tratto dell’autostrada A4 compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni (Milano) in direzione Venezia. L’autobus di una scuola elementare con a bordo 44 bambini e cinque insegnanti si è scontrato con un tir. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono intervenute ben due squadre dei vigili del fuoco di Milano per fronteggiare le disastrose conseguenze dell'incidente verificatosi stamattina sull'autostrada A4 Torino-Venezia all'altezza del casello di Cormano (Milano), in direzione Venezia.

Qui, intorno alle 10, un autobus di una scuola elementare con a bordo 44 bambini e cinque insegnanti, diretti nella Bergamasca in gita, si è scontrato con un tir sulla A4 Torino-Venezia, andando a finire contro il guard-rail per ragioni ancora tutte da chiarire. L'autista del pullman è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale, mentre due bambini e due insegnanti sono rimasti feriti. Nell'incidente sono rimasti coinvolti, oltre al bus, tre camion. Pesantissime invece le ripercussioni in mattinata sul traffico della A4, con code di circa 10 chilometri e lo stop alla circolazione per oltre un'ora.