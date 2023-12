Il video del 16enne che in un centro commerciale punta la pistola contro gli addetti alla sicurezza Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato per aver puntato una pistola contro gli addetti alla sicurezza di un centro commerciale in zona Quarto Oggiaro a Milano: era già noto alle forze dell’ordine.

Momenti di paura in un centro commerciale in zona Quarto Oggiaro a Milano. Un ragazzo di 16 anni italiano è stato arrestato per aver puntato una pistola contro gli addetti alla sicurezza. Tutto è accaduto la scorsa settimana: i poliziotti del Commissariato Quarto Oggiaro sono riusciti a risalire all'identità del giovane analizzando le immagini del circuito di videosorveglianza del centro commerciale.

Dal video si vede il 16enne fermarsi oltre le porte scorrevoli di vetro e mentre guardava gli addetti alla sicurezza ha estratto la pistola dal borsello, ha fatto il gesto di caricarla e ha puntato. Fortunatamente è emerso successivamente che l'arma è risultata a salve.

Subito è stata allertata la polizia che ha provveduto immediatamente a fare gli accertamenti del caso. Una volta individuato il giovane si è proceduto con la perquisizione presso la sua casa alla ricerca dell’arma che è stata trovata poco dopo. In casa oltre alla pistola sono stati trovati in cantina anche 7 sacchetti di marijuana per un peso di circa 780 grammi.

Dalle indagini è emerso che il 16enne in altre occasioni ha usato l'arma, come nei pressi della stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro per spaventare alcune ragazze. In quella circostanza era riuscito ad allontanarsi e a far perdere le sue tracce prima dell’arrivo degli agenti. Questa volta però non è sfuggito. Negli ultimi anni ha collezionato accuse per furto e rapina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per minacce gravi aggravate. Il 17enne ora si trova al carcere minorile Beccaria di Milano.