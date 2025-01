“Il testo sulle uova di Pasqua inganna”: la mail dell’associazione di beneficenza che avvertiva Chiara Ferragni

video suggerito

"Purtroppo il comunicato, così come quanto avete pubblicato nel vostro sito, in alcuni passaggi porta il consumatore a pensare che comprando l'uovo si produca automaticamente un sostegno ai Bambini delle Fate". Così Federico Camporese, responsabile nazionale de "I bambini delle fate", sollevava già nel 2022 i primi dubbi sulla corretta comunicazione della campagna di beneficienza fatta da Chiara Ferragni a favore della sua associazione attraverso le uova di Pasqua. Proprio per questa operazione, insieme alla vendita del pandoro "Balocco Pink Christmas", l'influencer è stata ora rinviata a giudizio con l'accusa di truffa aggravata.

Il messaggio di Camporese fa parte di una email che il responsabile dell'associazione di beneficienza ha inviato il 21 febbraio 2022 all'addetta marketing di Cerealitalia-ID. Nella comunicazione, ora agli atti delle indagini, Camporese chiede di modificare il testo del comunicato, mettendo in guardia l'azienda dolciaria pugliese da un possibile fraintendimento nella campagna promozionale, dalla quale sembrerebbe che i ricavi della beneficienza siano legati alla quantità di uova acquistate. Un messaggio che, lui scrive, "risulta ingannevole nei confronti delle persone che acquistano l'uovo e quindi in primis verso i vostri consumatori".

"Come sapete – spiega ancora Camporese – potete utilizzare il logo come azienda perché come azienda avete deciso di sostenere i Bambini delle Fate ma non è il caso che facciate intendere alcuna operazione di raccolta fondi a nostro favore direttamente riconducibile alla vendita delle uova di Pasqua".