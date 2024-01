Il suo cane morde manager del resort di Briatore e le viene tolto il passaporto: è bloccata in Kenya Un’avvocata è rimasta bloccata in Kenya perché accusata di mancata sorveglianza del proprio cane che ha morso una manager del resort di proprietà di Briatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un'avvocata di Bergamo è rimasta bloccata in Kenya e precisamente a Malindi. Il motivo? È accusata di omessa custodia di animali e le è stato ritirato il passaporto. Sembrerebbe, infatti, che il cane della donna abbia morso una manager del resort di proprietà di Flavio Briatore. L'episodio risale al 16 aprile 2023, ma la donna è stata fermata il 28 dicembre. La storia è raccontata dal quotidiano Il Giorno.

L'avvocata Rita Duzioni, infatti, è solita passare un periodo dell'anno proprio a Malindi. Ad accusarla è stata Chetrin Gelmi, bresciana e dipendente della struttura. Duzioni ha spiegato che il 28 dicembre "ho scoperto che la polizia turistica del Kenya voleva vedermi". La legale si è presentata nei loro uffici e "mi hanno arrestata, mi hanno preso le impronte digitali, mi hanno notificato il capo di imputazione e trasportata in tribunale".

Il giudice ha poi stabilito una cauzione e nel frattempo le hanno ritirato il passaporto: "E ieri mattina, durante l'udienza sono stata aggredita dall'avvocato che assiste Gelmi e io l'ho denunciato". Nel frattempo la donna ha dovuto bloccare la sua attività professionale: "Non sono agli arresti domiciliari, ma visto che senza documenti non posso girare e non posso nemmeno andare in ambasciata è come se lo fossi".

L'episodio che le viene contestato risale al 16 aprile: una guardia che controlla i confini d'immobili si era dimenticato di chiudere il cancello dell'Adamson Place. L'edificio è utilizzato dalla professionista, che però al momento dei fatti era in Italia. La dimenticanza dell'uomo ha permesso ai cani di uscire dalla proprietà: all'interno, infatti, vivono cinque animali che aiutano le guardie a controllare i confini. Sono sterilizzati e vaccinati e non hanno mai dato problemi.

Quel giorno però uno di loro ha morso la manager che nel frattempo stava passeggiando con il suo cane: "Ha preso un mio cane e gli ha tirato la coda e dato calci, il cane si è girato e l'ha morsa". Gelmi è stata portata in ospedale e dimessa con dieci giorni di prognosi. Duzioni ha assicurato che pensava di aver raggiunto un accordo con la donna: "Le sono stati inviati i soldi richiesti".

E invece non è stato così. I giudici del Kenya, durante l'udienza del 5 gennaio, hanno inviato le due a trovare un accordo. "Io offrii ulteriori 50.000,00 khs (400 euro circa) oltre ai 44.000 khs già pagati in precedenza, ma l’avvocato della signora Gelmi rifiutò e mi mostrò un foglio, che si riprese immediatamente, con scritto quanto voleva e cioè circa 2.990.000 khs (circa 20.000 euro). La signora Gelmi vuole quella somma per dare il consenso all’archiviazione e il rilascio del passaporto".

Per questo motivo, l'avvocata ha presentato querela alla Procura di Bergamo e per conoscenza all'ambasciata d'Italia in Kenya per il reato di estorsione.