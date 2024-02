Il suo cane morde manager del resort di Briatore, bloccata in Kenya: “Vogliono soldi per ridarmi il passaporto” Rita Duzioni è un’avvocata bergamasca bloccata in Kenya dopo che le è stato ritirato il passaporto perché il suo cane ha morso una manager del resort di Flavio Briatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il 16 aprile 2023 il cane di Rita Duzioni, avvocata di Bergamo, ha morso una manager del resort di proprietà di Flavio Briatore che si trova a Malindi in Kenya. Per questo episodio, il 28 dicembre 2023, è stata accusata di omessa custodia di animali e, tornata nel Paese per trascorrere un periodo di vacanza, le è stato ritirato il passaporto. Nonostante abbia vinto sul fronte penale, è ancora bloccata in Kenya.

Il morso del cane

Il 16 aprile una guardia, che controlla i confini degli immobili di Adamson Place dove si trova l'abitazione della legale, ha dimenticato di chiudere il cancello. Questo ha permesso ai cani di Duzioni di uscire dalla proprietà: gli animali non avrebbero mai dato problemi. Quel giorno però uno di loro ha morso la dipendente del resort di Briatore: "Ha preso un mio cane e gli ha tirato la coda e dato calci, il cane si è girato e l'ha morsa", ha affermato la proprietaria.

La causa e il passaporto ritirato

La ferita è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Appena fuori dalla struttura, ha deciso di fare causa all'avvocata bergamasca nonostante questa le avesse versato i soldi richiesti.

Dopo diversi mesi, sul fronte penale Duzioni ha vinto la prima udienza. Ma nonostante questo è ancora costretta a rimanere lì: non le è stato infatti restituito il passaporto.

"Il giudice ha stabilito in 500 mila scellini kenyani (pari a 3 mila euro, ndr) il valore della causa", ha spiegato. "Io ne avevo versati come cauzione il doppio, insistendo anche su controlli sanitari che dovrei sostenere. Me ne hanno chiesti altri 500 mila, spero siano gli ultimi".