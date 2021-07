Il sindaco di Bergamo Gori chiama i cittadini a casa per invitarli a vaccinarsi contro il Covid Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha chiamato al telefono alcuni cittadini lanciando un appello alla vaccinazione. In un messaggio registrato di circa cinque minuti spiega la campagna vaccinale per gli over60 che parte in città da domani e informa sulle regole del Green pass. Alla fine della chiamata lancia un appello: “Se conoscete qualcuno non vaccinato, convincetelo a farlo”.

"Buonasera sono il vostro sindaco". Comincia così il messaggio di Giorgio Gori, arrivato, come riporta il quotidiano "L'Eco di Bergamo", per telefono, ad alcuni cittadini bergamaschi. "Vi chiamo per darvi informazioni sul funzionamento del Green pass e sulle vaccinazioni dedicate agli over 60 che da martedì organizzeremo nei quartieri di Bergamo – spiega Gori nel messaggio – Vaccini e green pass sono importanti e lo sono ancora di più adesso alla luce della diffusione della cosiddetta variante delta del Covid-19. Questa variante è molto più contagiosa di quella che pure ha provocato tante vittime nella nostra città e si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia". Il sindaco poi ha messo in guardia sulla pericolosità della variante delta, contro cui l'unica arma è il vaccino: "Per fortuna molti bergamaschi si sono vaccinati ma non tutti, in particolare sono quasi seimila le persone con più di 60 anni che ancora non hanno ricevuto il vaccino, circa il 15 per cento e sono loro a rischiare di più – ha precisato – È importante che tutti si sottopongano al vaccino ma è fondamentale per la loro incolumità che lo facciano le persone con più di 60 anni. Non so perché non si siano ancora vaccinate, forse per diffidenza e timore o perché non sapevano bene come fare".

Gori: Da martedì al via la campagna speciale nei quartieri over 60

Il sindaco di Bergamo si è poi soffermato sulla campagna speciale per gli over60 che non si sono ancora vaccinati: "Da martedì sarà facilissimo – ha spiegato – perché saranno i vaccini ad andare loro incontro nei quartieri della città. Insieme a Regione Lombardia e Ats abbiamo organizzato una campagna apposta per le persone con più di 60 anni appoggiandoci sulla rete dei centri della terza età, 13 in tutto e ognuno può scegliere di andar in quello che preferisce, senza prenotazione, tra le nove e le 13, portando la tessera sanitaria". La campagna a Bergamo comincia martedì 27 al Cte del Villaggio degli sposi, anche se, come ha specificato Gori: "Non dovete per forza abitare nel quartiere, potete andare in quello che vi è più comodo".

L'appello ai cittadini: Convincete chi non si è ancora vaccinato

Dopo aver illustrato i divieti e le regole che dal 6 agosto prevedono il Green pass per l’accesso ad alcuni luoghi e manifestazioni, il sindaco Gori ha rivolto un appello ai cittadini: “Vi chiedo un aiuto: se conoscete qualcuno che non si è ancora vaccinato cercate per favore di convincerlo a farlo, per la sua salute ma anche per quella di tutti noi e per non ritrovarci tra poco a dover di nuovo chiudere i punti di ritrovo, i bar, per dover rimettere il coprifuoco, e per consentire ai ragazzi di tornare a scuola tranquilli, senza più dover fare didattica a distanza e senza più intasare gli ospedali e per non contare altre vittime soprattutto. Insomma, è davvero importante".