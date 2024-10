video suggerito

Il sindaco ai lavori socialmente utili dopo il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: “Non sbaglierò più” Il sindaco di Valbondione (Bergamo) sta effettuando i lavori socialmente nel comune di Clusone dopo che gli è stata ritirata la patente per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Queste le sue parole sui social: “Ho sbagliato, non mi nascondo, ma non succederà più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine presa da Facebook

In questi giorni Walter Semperboni, il primo cittadino di Valbondione, in provincia di Bergamo, sta svolgendo i lavori di pubblica utilità per scontare un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza rimediato nel 2020. Il sindaco ha sottolineato di essere stato integrato nella squadra di operatori ecologici che tutte le mattine sono impegnati nella vie del comune di Glusone.

Il ritiro della patente a causa del tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti consentiti

I fatti risalgono a poco meno di 4 anni fa, quando Semperboni ricopriva la carica di vicesindaco del comune di Valbondione ed era stato fermato dalle forze dell'ordine in una via poco distante dal locale dove aveva trascorso la serata in compagnia. I militari dopo averlo sottoposto all'alcol test hanno riscontrato un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti consentiti dalla legge, motivo per cui gli è stata ritirata la patente.

Il sindaco è stato aggregato agli operatori ecologici del comune di Clusone

Il primo cittadino – che è stato eletto il 10 giugno scorso con un numero di preferenze pari al 63 percento – come alternativa alla pena, ha deciso di svolgere i lavori socialmente utili e per questo è stato aggregato agli operatori ecologici del comune di Clusone con i quali è stato impegnato diverse mattine nel ritiro del pattume.

Leggi anche Guida lo scooter senza patente: per non essere multata tenta di corrompere i carabinieri con 100 euro

Sul suo profilo Facebook, Semperboni ha voluto testimoniare l'attività che ha compiuto, queste le parole scritte nei post: "Sto facendo le ore sociali per recuperare la cavolata del ritiro patente e non ho problemi a farlo sapere. Gli amministratori di Clusone visto il rispetto del ruolo che ho, mi avevano chiesto se volessi fare cose più nascoste. Li ho ringraziati come ringrazio il gruppo di operatori ecologici che bene mi hanno accolto e che mi danno pure un passaggio – e prosegue – il sindaco di Valbondione ha sbagliato ma da oggi non sbaglierà più".