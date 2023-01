Il ritrovamento del memoriale di Aldo Moro in via Monte Nevoso a Milano Fu ritrovato in un appartamento di Milano il Memoriale Moro: un insieme di lettere, documenti e testi scritti dall’ex presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro durante i 55 giorni di sequestro ad opera delle Brigate Rosse. Era situato in via Monte Nevoso 8 infatti uno dei principali covi dei brigatisti italiani.

Aldo Moro durante i 55 giorni di prigionia, dopo il rapimento da parte delle Brigate Rosse. A lato il covo brigatista di via Monte Nevoso a Milano

Un bel palazzo in stile primo Novecento, nel bel mezzo di una tranquilla via residenziale del quartiere di Lambrate a Milano. Si trova in via Monte Nevoso 8, che (insospettabilmente) un tempo nascondeva dietro l'elegante facciata uno dei principali covi delle Brigate Rosse. Proprio qui, infatti, venne ritrovato il cosiddetto Memoriale Moro: un insieme di lettere, documenti, trascrizioni di registrazioni e testi scritti dall'ex presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, sequestrato il 16 marzo del 1978 da un commando delle Brigate Rosse in via Fani a Roma e ritrovato morto dentro il bagagliaio di un'auto in via Caetani il 9 maggio dello stesso anno. Non si tratta però degli originali (mai trovati) ma di fotocopie e trascrizioni ad opera dei carcerieri di Aldo Moro, tenuto prigioniero per 55 giorni e poi freddato dopo un processo sommario. Un preziosissimo documento storico venuto a galla nel tempo: le pagine ritrovate sono quelle dattiloscritte dalle Brigate Rosse (emerse nel 1978 per mano degli uomini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa) e parte delle fotocopie dall'originale scritto dallo stesso Moro (quelle del 1990), nascoste in un'intercapedine dell'appartamento e notate da un muratore durante dei lavori di ristrutturazione.

Cosa conteneva il memoriale di Aldo Moro

Durante i lunghi 55 giorni di prigionia, Aldo Moro scrisse di proprio pugno una sorta di verbale su alcuni fogli a quadretti: le pagine ritrovate sono quelle dattiloscritte o fotocopiate dalle Brigate Rosse, entrambe derivanti dalle registrazioni e dagli interrogatori a cui il politico della Dc veniva sottoposto. Nel 1978 vennero ritrovate 49 pagine del Memoriale, nel 1990 addirittura 229 (insieme a un mitra di fabbricazione sovietica avvolto dentro una carta di giornale, munizioni e sessanta milioni di vecchie lire ormai fuoricorso, riscatto del sequestro Costa). Il memoriale è sempre redatto in prima persona, con Moro come narratore, ed ebbe ben quattro stesure tra lettere mai recapitate, pensieri, riflessioni, trascrizioni delle risposte date durante gli interrogatori e documenti. A questi si devono aggiungere anche le 97 lettere che lo statista democristiano redasse durante la reclusione in via Montalcini a Roma.

La casa milanese dove si nascondeva il covo delle Brigate Rosse, in via Monte Nevoso 8

Di cosa parlava Aldo Moro nei suoi documenti: dalla Gladio alla corrente andreottiana

Ma quali erano i principali argomenti trattati da Aldo Moro, in questi scritti? In poche parole, praticamente tutta la politica degli Anni di piombo e i segreti di Stato dell'Italia anni Settanta: dalla strategia della tensione alla strage di Piazza Fontana, dallo scandalo Italcasse (che portò alla luce ingenti finanziamenti illeciti ai partiti e in particolare alla Democrazia Cristiana, per centinaia di miliardi di fondi neri) all'Operazione Gladio (un esercito occulto anticomunista che i Paesi della Nato avevano creato nell’ipotesi che l’Europa potesse essere invasa dalle truppe sovietiche) fino al Piano Solo (piano di emergenza speciale a tutela dell'ordine pubblico fatto predisporre nel 1964 dal comandante generale dei Carabinieri Giovanni De Lorenzo, con il benestare del capo di Stato Antonio Segni). Nonché giudizi personali molto pesanti, sia politicamente che umanamente, sul collega di partito Giulio Andreotti (e specialmente riguardo al suo rapporto con il banchiere Michele Sindona) e sull'ottavo presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga.

Leggi anche Scontro tra due auto vicino la Stazione Centrale di Milano: un uomo è in coma

Le critiche e i dubbi sul memoriale di Aldo Moro

Che fine hanno fatto, però, gli scritti originali di Aldo Moro? Secondo le testimonianze di alcuni brigatisti, le carte originali sono state bruciate da Prospero Gallinari, uno dei militanti di punta delle BR, in quanto ritenute "inutili". Per questo più volte sono state messe in dubbio la veridicità dei testi pervenuti e la casualità del loro ritrovamento, soprattutto dai diretti interessati e dai colleghi di partito così duramente colpiti dalle parole del democristiano imprigionato e ucciso dai terroristi rossi. Polemiche di breve durata: la maggior parte degli analisti ritiene infatti ancora oggi che gli scritti di Moro siano effettivamente autografi; parere avvalorato da quello della moglie dello statista Eleonora Moro, che certificò definitivamente quelle righe come appartenenti alla penna del marito.