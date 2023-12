Il racconto della escort vittima di un 27enne: “Mi spinse dalla finestra per uccidermi” Una donna di 32 anni, nel 2020, è stata vittima di violenze da parte di un 27enne a Milano: è stata spinta dalla finestra fratturandosi colonna vertebrale e bacino.

A cura di Ilaria Quattrone

Nell'agosto del 2020 a Milano una donna, che lavorava come escort, è stata vittima di violenze da parte di un uomo. La 32enne, intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha raccontato quanto le è successo tre anni e mezzo fa. La giovane, originaria della Russia, è arrivata nel capoluogo meneghino del 2019. Aveva ottenuto il permesso di soggiorno e aveva trovato una casa in affitto a Porta Venezia.

L'aggressione in Porta Venezia a Milano

In quell'agosto 2020 è stata aggredita da un 27enne: ha usato uno spray al peperoncino per stordirla e, armato di coltello, l'ha fatta cadere per una finestra: "Fu un attimo: appena entrato scatenò la furia", ha precisato. L'intenzione, probabilmente, era quella di ucciderla considerato che non ha portato via nulla.

La donna è fortunatamente sopravvissuta mentre l'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile di Milano diretta dal dirigente Marco Calì. La 32enne ha dovuto fare i conti con una frattura della colonna vertebrale in tre punti e il bacino distrutto in due tratti.

Le terapie e la riabilitazione

Alle ferite fisiche, per le quali ha dovuto affrontare mesi di terapie e riabilitazioni, si sono aggiunte quelle psicologiche. Lentamente è riuscita a riprendersi. La ragazza oggi ha aperto un marchio di vestiti: "Adesso sono felice", ha affermato a Corsera. Oltre all'attività imprenditoriale, ha voluto avviare altri percorsi: "Uno di questi riguarda l'aiuto alle persone affinché conoscano se stesse in maniera tale che possano uscite dagli stati negativi, che possano affrontare gli psico traumi attingendo alle proprie risorse interiori".