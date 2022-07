Il primo comune lombardo che viete l’uso di acqua potabile in casa: si potrà bere solo acqua in bottiglia A Locatello (Bergamo) la sindaca ha emanato un provvedimento in cui si vieta di utilizzare l’acqua per usi potabili.

A cura di Ilaria Quattrone

A Locatello (Bergamo) la sindaca Simona Carminati ha firmato un provvedimento – che è entrato in vigore lo scorso giovedì 7 luglio – che vieta, a causa della grave situazione di siccità e del calo delle acque "sorgive di approvvigionamento dei bacini idrocomunali", di utilizzare l'acqua per usi potabili. I residenti non potranno usarla né per alimenti e nemmeno come bevanda. Ne è vietato l'utilizzo anche previa bollitura.

Fino a quando resterà in vigore il provvedimento

Il provvedimento, ha spiegato l'amministrazione comunale, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di conformità. Il problema deriva dal fatto che, a causa della scarsità di acqua nei bacini causata dalla siccità che non ne permette il ricambio, è possibile che nelle risorse si creano dei batteri. Questo costringe il Comune a rifornirsi da altre sorgenti. Per questo motivo la prima cittadina ha emanato l'ordinanza a scopo precauzionale.

Quando si svolgeranno le analisi sulla sicurezza dell'acqua

Nei prossimi giorni si svolgeranno poi delle analisi sulla sicurezza della qualità dell'acqua: Uniacque ha poi diffuso nei giorni scorsi un'informativa rivolta ai comuni della Valle Imagna. La rete di distribuzione principale è infatti scesa sotto i limiti d'allerta.

La situazione è sempre più critica

La situazione quindi sta diventando sempre più critica: "Oggi la risorsa è garantita grazie alle sorgenti minori distribuite sul territorio". Territorio che però si trova in sofferenza. Per questo motivo si richiede di rispettare le ordinanze comunali. Queste sono infatti le uniche che possono contenere i consumi di acqua.