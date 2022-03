Il panettiere che sforna il pane giallo e blu per l’Ucraina: col ricavato aiuta i profughi Matteo Cunsolo, titolare di un panificio di Parabiago, nel Milanese, ha ideato il “pane per la pace”: un pane in cassetta giallo e blu, colori della bandiera dell’Ucraina, il cui ricavato servirà ad aiutare il Paese invaso dalla Russia.

A cura di Francesco Loiacono

Il pane per la pace: (Foto di Carlo Casella dal profilo Facebook di Matteo Cunsolo)

Un panettiere di Parabiago, in provincia di Milano, ha ideato un particolare tipo di pane in cassetta giallo e blu, colori della bandiera dell'Ucraina, per sostenere il Paese invaso dalla Russia. "Il pane accomuna e unisce i popoli", ha spiegato su Facebook Matteo Cunsolo, maestro panificatore e titolare del locale "La Panetteria". "Speriamo che il pane con i colori della bandiera Ucraina porti un messaggio di pace sulle tavole delle famiglie sostenendo le persone vittime di questa guerra".

Il pane per la pace: (Foto di Carlo Casella dal profilo Facebook di Matteo Cunsolo)

Il pane costa 12 euro al chilo: il ricavato viene devoluto per i profughi

Il "pane per la pace", come è stato chiamato il prodotto, è realizzato utilizzando per la colorazione lo zafferano e un infuso di Clitoria Ternatea, tisana preparata con i fiori essiccati del Butterfly Pea. In questa maniera vengono riprodotti i colori della bandiera dell'Ucraina, che rappresentano il grano – il Paese è soprannominato "il granaio di Europa" – e il cielo. La scritta "Peace" che appare sul pane è invece realizzata con del burro di cacao spruzzato direttamente sull'alimento attraverso un apposito stampo. Il pane per l'Ucraina costa 12 euro al chilo. L'intero ricavato finirà in beneficenza al Lions Club Parabiago "Giuseppe Maggiolini", che dallo scorso 27 febbraio ha attivato una raccolta fondi per i profughi ucraini diretta alla Lions Clubs International Foundation (Lcif).

Matteo Cunsolo prepara il pane per la pace: (Foto di Carlo Casella dal profilo Facebook di Matteo Cunsolo)

"Il pane per la Pace rappresenta una goccia nell’aiuto alle persone colpite da questo conflitto – spiega Cunsolo, che è anche presidente dell’associazione panificatori di Confcommercio Milano -. Facciamo il pane e cerchiamo di mettere ciò che sappiamo fare per esprimere la solidarietà e contribuire a raccogliere fondi per assistere i bambini e le loro famiglie. Speriamo che questo messaggio di pace, attraverso il pane, si diffonda nelle vostre case e fra le vostre famiglie".