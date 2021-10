Il miglior panettone del mondo è bresciano: vince la medaglia d’oro Damiano Pagani Il miglior panettone del mondo del 2021 viene creato a Dello, in provincia di Brescia, dal pasticcere Damiano Pagani. La medaglia d’oro è stata accompagnata da un messaggio su Facebook: “Un piccolo riconoscimento dato da impegno e amore per il lievito madre”, ha detto Pagani. Ora parteciperà alla finale della Coppa del mondo del panettone, in programma i primi di novembre a Lugano.

A cura di Simona Buscaglia

Il miglior panettone del mondo di quest'anno? Viene creato a Dello, in provincia di Brescia dal pasticcere Damiano Pagani, che sul suo profilo Facebook ha condiviso l'attestato rilasciato dalla Fipgc (Federazione internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) il dieci ottobre 2021. La medaglia d'oro è stata accompagnata da un messaggio "Un piccolo riconoscimento dato da impegno e amore per il lievito madre".

Il pasticcere bresciano parteciperà alla Coppa del mondo del panettone

Damiano Pagani si è guadagnato così la finale alla Coppa del mondo del panettone, in programma dal 5 al 7 novembre a Lugano: "In quell’occasione – anticipa al Giornale di Brescia – andrò di persona". Il Palazzo dei Congressi di Lugano ospiterà infatti la Coppa del Mondo del Panettone, con tre giorni dedicati al lievitato per eccellenza. Dopo due anni di selezioni nazionali in cinque Paesi, alla finalissima presenzieranno i maestri pasticceri di Italia, Francia, Spagna, Svizzera Portogallo, Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia per vincere il titolo di Miglior Panettone 2021.

I finalisti verranno giudicati da professionisti ed esperti del settore tra cui, ad esempio, Paco Torreblanca, il miglior pasticcere spagnolo. La giuria sarà guidata da Massimo Ferrante, vincitore della Coppa del Panettone 2019. I concorrenti che partecipano alla competizione porteranno sei pezzi da un chilo di panettone tradizionale, realizzati con pasta madre naturale, doppia fermentazione naturale e dalla forma alta. Per la categoria della ricetta tradizionale ci sarà un altro concorrente per la Lombardia: Antonio Losito, di Nibionno, in provincia di Lecco.