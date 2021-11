Classifica Eduscopio 2021: le migliori scuole di Milano, licei e istituti tecnici Pubblicata la classifica Eduscopio 2021 sui migliori licei e istituti tecnici e professionali per preparare gli studenti all’università o al mondo del lavoro.

Come ogni anno, è stata pubblicata sul sito Eduscopio, portale della Fondazione Agnelli, la classifica delle migliori scuole italiane. Le graduatorie sono distinte a seconda che si cerchino scuole che preparano all'accesso all'università o che formino gli studenti in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per compilarla, i ricercatori del portale Eduscopio analizzano, sulla base dei dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti, i risultati conseguiti nel primo anno di università dai diplomati dei diversi istituti. Nel caso degli istituti tecnici e professionali vengono invece valutate diverse tipologie di indicatori, tra cui la condizione occupazionale dei diplomati entro i primi due anni dal conseguimento del diploma.

Le migliori scuole di Milano

Per quanto riguarda Milano, considerando una distanza massima di dieci chilometri dal capoluogo, queste sono le scuole migliori per prepararsi all'università.

Liceo classico

SACRO CUORE

GIOVANNI BERCHET

GIULIO CASIRAGHI (Cinisello Balsamo)

ALEXIS CARREL

GIOSUÈ CARDUCCI

Liceo Scientifico

LEONARDO DA VINCI

ALESSANDRO VOLTA

VITTORIO VENETO

ALBERT EINSTEIN

SACRO CUORE

Liceo Linguistico

CIVICO MANZONI

MARIA CONSOLATRICE

VIRGILIO

EDUC. E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

CARLO TENCA

Tecnico – Economico

ALESSANDRO MANZONI

FALCONE – RIGHI (Corsico)

NICOLA MORESCHI

PIER PAOLO PASOLINI

LEONARDO DA VINCI

Tecnico – Tecnologico

GIULIO NATTA

CARLO BAZZI

LEONARDO DA VINCI (Cologno Monzese)

ENRICO DE NICOLA (Sesto San Giovanni)

GEROLAMO CARDANO

Scienze Umane

VIRGILIO

GIAN BATTISTA VICO

ERASMO DA ROTTERDAM (Sesto San Giovanni)

GEROLAMO CARDANO

CARLO TENCA

