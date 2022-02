Il medico in pensione rientrato per combattere il covid: “Restituisco alla società ciò che ho avuto” Il dottor Enrico Ceriani, in pensione, si è rimesso il camice al servizio dei cittadini come volontario: “Non si smette mai di essere medici”, ha detto ai microfoni di Fanpage.it.

A cura di Giorgia Venturini

"Ho sempre lavorato in ospedale. Durante la pandemia, insieme ad altri colleghi ci siamo resi disponibili per fare dei turni l'estate scorsa quando la situazione era molto critica". Non si è mai tirato indietro il dottor Enrico Ceriani, per più di trent'anni medico presso il reparto di ostetricia e ginecologia al Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Ora è in pensione ma davanti a un'emergenza simile ha indossato di nuovo il camice e si è messo al servizio dei suoi pazienti: ha continuato a prestare il suo aiuto come volontario con l'associazione Naga, associazione che aiuta i migranti, e dall'estate 2020 prima nel suo vecchio reparto per coprire i turni scoperti e poi nella campagna vaccinale con la ASST di Melegnano. "Mi sembra giusto restituire quello che ho avuto dalla società", tiene a precisare ai microfoni di Fanpage.it mentre è in servizio al consultorio famigliare di Melegnano, gestito dalla dottoressa Daniela Codazzi.

Dottor Ceriani: Il medico è sempre medico

"La soddisfazione più grande di questo periodo è primo di non essermi ammalato, secondo rendersi utile per far capire alle persone che è importante che si vaccinino per evitare quindi che le persone si ammalino". Poi il dottor Ceriani aggiunge: "La soddisfazione è interna, il sapere di essere utile. C'è la massima serenità, disponibilità e la massima gioia da parte delle persone con cui condivido la mia vita". Il medico non rinuncia alla sua più grande passione: "I giri in moto con gli amici sono già stati programmati per marzo. Quando c'è bisogno c'è bisogno. Prima il dovere e poi il piacere". Tanti in questi giorni sono i bambini che si sottopongono alla vaccinazione. Cosa significa per lei fare il volontario in questo momento? "Vuol dire continuare a fare il mio lavoro. Il medico è sempre medico. Che sia per strada ci sia un incidente, che lo chiama il vicino. Scatta qualcosa di profondamente radicato. Bisogna subito muoversi, senza perdere tempo".