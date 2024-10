video suggerito

Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa a Milano: “Città raccapricciante, non c’è sicurezza” Il ginnasta campione del mondo nel 2021, Nicola Bartolini, ha raccontato su Instagram di essere stato aggredito sotto casa. Il 28enne ha parlato di un ladro che avrebbe provato a portargli via il cellulare, ma che avrebbe ricevuto “solo tantissimi pugni in faccia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

I segni della colluttazione mostrati da Nicola Bartolini su Instagram

Nicola Bartolini, ginnasta campione nel mondo nel 2021 nel corpo libero, ha raccontato attraverso il proprio profilo Instagram di essere stato aggredito nella serata di ieri, martedì 8 ottobre, "sotto casa". L'atleta 28enne ha pubblicato le foto del bernoccolo che avrebbe rimediato nella colluttazione con il ladro e le nocche della sua mano destra insanguinate: "Anziché portarmi via il cellulare, ha preso solo tantissimi pugni in faccia", ha spiegato.

Cagliaritano di nascita, Bartolini ormai da qualche tempo vive a Milano, una scelta presa anche in nome della sua carriera sportiva. I primi campionati mondiali di ginnastica artistica a cui ha partecipato sono stati quelli del 2014 di Nanning, in Cina, ma la medaglia d'oro è arrivata nel 2021 a Kitakyushu, in Giappone. L'ultimo successo è stato raggiunto con la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme a Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi e Mario Macchiati.

Per il 28enne, "Milano è una città raccapricciante". Intorno alle 20 dell'8 ottobre, il ginnasta azzurro avrebbe subito un tentativo di furto mentre si trovava nei pressi della sua abitazione a fare una passeggiata con il cane che doveva fare "i suoi bisogni". Bartolini ha raccontato di come uno sconosciuto, un "ladro", abbia provato a portargli "via il cellulare". Il malintenzionato gli avrebbe dato anche "un pugno in fronte", di cui il bernoccolo postato dall'atleta ne sarebbe prova, ma lui stesso avrebbe ricevuto "solo tantissimi pugni in faccia".

Leggi anche Investita una ragazzina di 13 anni in zona Romolo a Milano: stava tornando a casa da scuola

Il furto non sarebbe andato, quindi, a buon fine. Ancora con la mano insanguinata, però, Bartolini ha voluto commentare come secondo lui "non c'è sicurezza in questa giungla di città", riferendosi a Milano: "Ne succedono di tutti i colori tutti i giorni". Il ginnasta cagliaritano si domanda "come sarebbe andata a finire", se quello che è accaduto a lui "fosse successo a una signora o a una ragazza indifesa".