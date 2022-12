Il terzo figlio della famiglia che dorme in auto potrebbe uscire presto dall’ospedale Il piccolo, venuto alla luce lo scorso 6 dicembre, si trova ricoverato dalla nascita per una paralisi alle corde vocali. “Non sarà festa finché mio figlio non uscirà dall’ospedale”, aveva detto il padre, che da mesi vive in auto con la moglie e le altre due figlie dentro un parcheggio di Legnano.

Un'altra buona notizia per la coppia che da mesi dorme in auto con la famiglia dentro un parcheggio di Legnano (Milano), dopo quella dei due alloggi vicini offerti dal Comune. Adesso i due potranno presto riabbracciare il terzo figlio, che si trova in ospedale dalla nascita per una paralisi alle corde vocali: nato lo scorso 6 dicembre, attualmente è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva della clinica Macedonio Melloni a Milano. "Non sarà festa finché mio figlio non uscirà dall'ospedale", aveva detto il padre. Un desiderio che forse presto sarà realtà.

La storia di Ignazio e Milena, in auto da mesi con la famiglia

La coppia, di origine sarda, dallo scorso aprile vive e dorme dentro una macchina parcheggiata alla periferia di Legnano. Dopo che Ignazio, il marito e papà dei tre figli, ha perso il lavoro, tutta la famiglia si è ritrovata per strada. Unico giaciglio, i sedili dell'auto e i sacchi a pelo per le rigide notti di freddo. Così Milena aveva trascorso l'ultima gravidanza, prima di dare alla luce il piccolo Ethan. E così hanno vissuto per mesi le due sorelle maggiori. "Dormo in macchina con le mie due bambine. Io lavoro, non rubo", le parole di Ignazio in un video, in cui racconta di aver detto alle figlie che sarebbero andati a dormire fuori casa per gioco, e solo per poco tempo. "La piccola però, che è quella più birichina delle due, non ci ha mai creduto. Pensavo che questa situazione sarebbe durata pochi giorni".

La proposta del Comune: una casa per la famiglia che dorme in auto

Una storia che presto potrebbe conoscere un lieto fine. Oggi infatti, per risolvere la situazione, si è fatto avanti (per la terza volta) proprio il Comune di Legnano: sul tavolo, la proposta di due alloggi in housing sociale per la tutta la famiglia. Ora toccherà a Ignazio, che in un primo momento si è detto disposto a pensarci, valutare se accettare o meno. Al tempo, davanti alle due precedenti proposte, aveva dichiarato: "Non mi stacco dalla mia famiglia. Continuerò a cercare una casa in cui possiamo stare tutti insieme, con la speranza che il piccolo Ethan possa uscire presto dall’ospedale". Ma adesso, con la prospettiva di due case limitrofe, il suo parere potrebbe cambiare.

Le offerte dei privati tra proposte di lavoro e case in affitto

Non sono mancate però anche le generosissime proposte dei privati cittadini, che hanno offerto alla famiglia in difficoltà la possibilità di alloggiare in appartamenti sparsi in ogni parte d'Italia: dl centro di Legnano a Matera, da Finale Ligure alla provincia sarda, terra d'origine dei coniugi. Nonché proposte concrete di colloqui e lavoro per Ignazio, anche a tempo indeterminato. Condizioni indispensabili per mantenere i tre piccoli, e per trovare finalmente una casa per tutta la famiglia.