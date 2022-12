Ignazio e Maria, la coppia che vive da otto mesi in auto con i tre figli: “Nessuno vuole affittarci casa” A Legnano (MIlano) Ignazio e Milena sono costretti a vivere in auto perché non sono in grado di dare le garanzie economiche adeguate per avere un appartamento in affitto.

A cura di Ilaria Quattrone

Non riescono a ottenere in affitto alcun appartamento perché non sarebbero in grado di prestare garanzie adeguate: è questo il motivo che ha portato una famiglia a vivere in auto in un parcheggio di Legnano, comune alle porte di Milano. Milena e Ignazio vivono così da otto mesi: con loro anche le loro due figlie di sette e otto anni.

E nella stessa situazione potrebbe finire anche il figlio più piccolo, nato il 6 dicembre scorso. Così come riportato dal quotidiano "Il Giorno", Milena ha trascorso tutta la gravidanza in auto. A inizio dicembre ha partorito, ma il piccolo Ethan si trova in ospedale a Milano a causa di alcune complicanze verificatesi dopo il parto: il bimbo è infatti nato con una paralisi alle corde vocali. Il piccolo, tra pochi giorni, sarà sottoposto a una tracheoscopia e le sue condizioni per fortuna stanno migliorando.

Il padre ha perso il lavoro ad aprile

La loro storia ha iniziato ad aprile quando Ignazio perde il lavoro: non riesce più a pagare le bollette né l'affitto ed è quindi costretto a lasciare l'abitazione. Tutti e quattro vanno a vivere nel magazzino di un amico e dormono su un materasso gonfiabile. Alla fine finiscono a dormire in auto: Milena è incinta e trascorre tutta la gravidanza dormendo sui sedili posteriori.

"Mia moglie è incinta e dormo in macchina con le mie due bambine piccole. Io lavoro, non rubo": afferma Ignazio che ha raccontato, attraverso un video mai diffuso, di aver raccontato alle sue figlie che andavano in campeggio e che avrebbero dormito in tenda: "La piccola però, che è quella più birichina delle due, non ci ha mai creduto. Pensavo che questa situazione sarebbe durata pochi giorni".

E in realtà questa situazione è andata avanti per ben otto mesi: "A oggi siamo ancora senza un tetto sulla testa e mio figlio sta lottando per uscire dall'ospedale".

L'aiuto dell'associazione "Il Sole nel Cuore"

A venire a conoscenza della notizia, è l'associazione "Il Sole nel Cuore di Legnano". E attraverso loro, che la famiglia cerca di trovare un alloggio con alcune agenzie: senza però adeguate garanzie economiche, è impossibile concedere loro un affitto. Anche il comune ha provato ad aiutarli, ma l'unica alternativa è quella dell'housing sociale che però consentirebbe solo alla donna e ai suoi figli di avere un tetto sulla testa e non al papà.

Nel frattempo, l'associazione sta pagando un albergo: "Ora però anche per noi diventa difficile continuare a sostenere questa spesa, per questo chiediamo un intervento all'amministrazione per dare definitivamente alla famiglia di Ignazio una casa", ha spiegato a Il Giorno, la presidente Valeria Vanossi.