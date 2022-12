Una casa per Ignazio e Milena, la coppia che vive in auto con i figli: la proposta del Comune Il sindaco di Legnano ha proposto una soluzione di housing sociale alla famiglia che, da quando il padre ha perso il lavoro, vive in auto dentro un parcheggio di Legnano. In tantissimi privati si sono fatti avanti offrendo i propri appartamenti.

Una drammatica storia che ha colpito l'Italia intera: quella di Ignazio e Milena, i due genitori che da mesi vivono in auto con i tre figli in un parcheggio di Legnano (Varese). E oggi, per risolvere la situazione, si è fatto avanti proprio il Comune. Sul tavolo, la proposta di due alloggi in housing sociale per la tutta la famiglia. Ora toccherà a Ignazio, che in un primo momento si è detto disposto a pensarci, valutare se accettare o meno.

La proposta dei due alloggi da parte del Comune

La soluzione proposta dal Comune prevede che Milena e i figli vengano ospitati in un'abitazione, mentre Ignazio, che ha perso il lavoro ad aprile, in un altro appartamento nelle immediate vicinanze. Un modo per non separare la famiglia, che in precedenza avrebbe rifiutato (per ben tre volte nel corso del 2022) altre soluzioni proposte dal Comune proprio per non dividersi dalla consorte e dai piccoli. Una soluzione simile (ovvero case separate per il marito e per la moglie con i figli), infatti, sarebbe già stata presentata all'uomo giusto poche settimane fa.

Dopo il rifiuto, avrebbe così continuato a dormire in macchina con le figlie piccole. "Dormo in macchina con le mie due bambine piccole. Io lavoro, non rubo", le parole di Ignazio in un video, in cui racconta di aver detto alle figlie che sarebbero andati a dormire fuori casa per gioco, e solo per poco tempo. "La piccola però, che è quella più birichina delle due, non ci ha mai creduto. Pensavo che questa situazione sarebbe durata pochi giorni". E invece.

"Tenere unita la famiglia"

"Il Comune di Legnano ha sempre avuto grande attenzione al problema della casa e anche questa volta è venuto incontro alle necessità della famiglia con diverse proposte", ha commentato il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, che ha incontrato Ignazio nel parcheggio all’incrocio fra via XX Settembre e via D’Annunzio per proporgli la (terza) soluzione degli alloggi limitrofi. "L'ultima delle quali considera un bisogno espresso dal padre, quello di restare il più possibile vicino al resto della famiglia". Una soluzione che "permetterebbe anche alla famiglia di ottenere un miglior punteggio nella graduatoria degli alloggi pubblici". Nel frattempo sono state tantissime le offerte dei privati cittadini, che hanno messo a disposizione case in affitto e soluzioni di ogni genere.