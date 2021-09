“Il covid non esiste, togli sto c… di green pass o la pagherai”: minacce al sindaco di Robbio Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, ha ricevuto una lettera di minacce: “Il covid non esiste ci tratti come cavie di laboratorio. Togli sto c… di green pass che hai messo tu a Robbio o ne pagherai le conseguenze”. Nella missiva anonima presenti minacce rivolte anche a Bassetti. Il sindaco del comune del Pavese denuncerà l’episodio ai carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

"Togli sto c… di green pass che hai messo tu a Robbio o ne pagherai le conseguenze". È il passaggio più chiaro di una lettera anonima ricevuta da Roberto Francese, sindaco del paese in provincia di Pavia. È stato lo stesso primo cittadino a pubblicare la missiva anonima su Instagram, preannunciando che si rivolgerà ai carabinieri per sporgere una denuncia contro ignoti. "Sindaco è l'ultima volta che te lo diciamo hai rotto i co… con il grin pass – recita testualmente e in maniera sgrammaticata la lettera minatoria -. Il covid non esiste ci tratti come cavie di laboratorio. Avevi già rotto il c… con i tamponi e i test devi piantarla li".

Le minacce al sindaco e a Bassetti: Farete la stessa fine

Il riferimento è alla prima fase della pandemia, durante la quale il sindaco di Robbio si distinse per essere stato uno dei primi a offrire alla cittadinanza tamponi gratuiti e a tappeto, circostanza che causò diverse frizioni con i vertici di Regione Lombardia. La lettera minatoria prosegue così: "Togli sto c… di green pass che hai messo tu a Robbio o ne pagherai le conseguenze. Sei l'unico che rompe le palle con ste cose, tu e quel venduto di Bassetti farete la stessa fine visto che andate così d'accordo".

Il sindaco denuncerà l'episodio ai carabinieri

"Di solito non le pubblico ma questa fa veramente ridere – è stato il commento che il sindaco Francese ha scritto accanto alla foto della lettera anonima -. Il green pass ovviamente ha regole nazionali stabilite dal governo e io non ho alcun potere se non quello di sottostare alle leggi. In ogni caso trovo veramente codardo il comportamento di questo o questi ‘corvi' che non hanno neanche il coraggio di guardarmi in faccia. Io sono sempre a disposizione di tutti, soprattutto di chi non la pensa come me".