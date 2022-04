Il costo del bitume è troppo alto: il comune di Corsico non asfalta più le strade Il costo del bitume è troppo alto. Il Comune di Corsico ha quindi annunciato di non poter più asfaltare le strade. Rinviati progetti per 2,5 milioni di euro.

A cura di Enrico Spaccini

Una veduta di Corsico

L'impennata dei prezzi delle materie prime colpisce anche l'asfalto. Ne è una prova Corsico, il piccolo comune alle porte di Milano, che il 13 aprile ha dovuto sospendere il rifacimento di strade e marciapiedi. L'assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Magnoni, parla di "un incremento del 65 per cento" dei costi di realizzazione. Per la realizzazione dei progetti erano previsti 2,5 milioni di euro di finanziamenti, che per il momento dovranno attendere un calo dei costi di petrolio e gas.

Sospesi lavori per tutto il 2022

Il comune ha sospeso non solo il completamento dei lavori iniziati nel 2021, ma ha anche rinviato quelli programmati per il 2022. "Le aziende non riescono a intervenire – commenta Magnoni – soprattutto perché si è registrata una crescita esponenziale dei costi del bitume, che negli ultimi mesi ha superato il 40 per cento". La richiesta da parte dell'Associazione nazionale costruttori edili Lombardia di procedere alla valutazione di una ripianificazione degli interventi era stata inviata alla Regione già a marzo. Una verifica che ha dato esito negativo e che ha costretto il comune a ritardare i lavori.

Un limite che non può essere superato

"I prezzi massimi dei materiali da costruzione non sono più sostenibili dalle aziende", spiega l'assessore. Un limite che non può essere superato e che interessa tutti i Comuni e gli Enti pubblici del Paese. Intanto, però, oltre alle scuse ai cittadini, il Comune segnala anche che la manutenzione straordinaria del centro storico sarà portato a termine. Il motivo è da ricercarsi proprio sul materiale impiegato, ovvero il profido: la roccia magmatiche che come spiega Magnoni "è soggetto a rincari più contenuti rispetto al bitume utilizzato per gli asfalti".

Il comunicato del Comune di Corsico