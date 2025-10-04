Il Consigliere regionale Paolo Romano è tra i liberati della Flotilla: era l’ultimo politico italiano in Israele

Il Consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico Paolo Romano a bordo di una delle barche della Global Sumud Flotilla

Il Consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico Paolo Romano sta tornando in Italia sano e salvo. A comunicarlo su X è stato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani questa mattina, sabato 4 ottobre, che ha annunciato il ritorno in Italia di 26 italiani della Global Sumud Flotilla dopo il fermo delle forze armate israeliane. Romano era l'ultimo politico italiano a non essere ancora stato liberato.

Il rientro in Italia di Paolo Romano

A sollecitare il rientro in Italia delle persone a bordo della Flotilla trattenute da Israele è stata anche la fidanzata di Paolo Romano, Lucrezia Iurlaro, che attraverso un post Instagram pubblicato ieri sera, venerdì 3 ottobre, si è rivolta direttamente al Governo italiano chiedendo di tenere gli "occhi su Gaza" e di "agire nell'immediato" per "garantire con certezza il ritorno dei nostri cari in Italia".

Poi, questa mattina, l'annuncio del rientro di 26 italiani annunciato dal ministro egli Esteri Antonio Tajani in occasione di un evento di Forza Italia a Firenze, poi ribadito con un post su X. Tra loro, c'è anche Paolo Romano, Consigliere regionale del Pd, che, dopo il rilascio del senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, era l'ultimo politico italiano a non essere stato ancora liberato.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, questa mattina gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati trasferiti alla base aerea di Ramon di Eilat per essere imbarcati su un volo della Turkish Airlines diretto a Istanbul che, stando a quanto riportato dall'agenzia Anadolu, sarebbe atterrato in Turchia alle 15:50 ora locale (14:50 ore italiane) con a bordo 137 persone della Flotilla. Lì gli attivisti sono stati accolti da un team del Consolato Generale che fornirà a chi ne avesse bisogno documenti di viaggio provvisori per il rientro in Italia.

Appresa la notizia del rientro di Romano, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino si è detto "felice di sapere che il nostro collega e amico stia tornando in Italia sano e salvo". Poi, ha aggiunto: "La vicenda non è ancora conclusa: tutti gli attivisti devono essere liberati".