Il Comune di Milano potrebbe introdurre il salario minimo per i lavoratori e anticipare il parlamento

A cura di Ilaria Quattrone

Il consigliere comunale del Partito democratico Daniele Nahum ha presentato un ordine del giorno in cui chiede al Comune di Milano di introdurre un salario minimo per tutti i suoi lavoratori, compresi coloro che lavorano tramite cooperative. L'obiettivo è quello di dare un freno ai bandi al ribasso. La proposta sarà discussa nei prossimi giorni in Aula.

Il personale delle Rsa è sottopagato

Nell'analizzare e fare le condoglianze ai familiari delle vittime dell'incendio della Casa per i coniugi di Milano, Nahum ha ricordato come "gli eroi che lavorano all'interno delle Rsa, il personale medico e gli infermieri, spesso sono sottopagati". Un elemento spesso passato in secondo piano e che il consigliere descrive definendo gli operatori sanitari come "i penultimi che aiutano gli ultimi con stipendi alla fame". E, anche in queste strutture così come negli ospedali, persiste una carenza di personale.

Un tema che non può prescindere dal fatto che questa particolare categoria, così come tutti i dipendenti che lavorano per il Comune del capoluogo meneghino, è sottopagata: "È un tema che deve interessare tutti noi". L'argomento era stato messo in luce già diversi mesi fa quando, sempre durante una seduta del Consiglio, era stata presa in esame la vicenda dei lavoratori dei musei e delle biblioteche che percepivano 4 euro all'ora: "Lavoratori del Comune di Milano che sono stati assunti tramite una cooperativa".

L'odg presentato in Consiglio comunale

Subito dopo quella discussione, l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte e il Comune sono intervenuti. Nahum ha così annunciato alla fine del suo intervento l'intenzione di presentare un ordine del giorno "sul salario minimo per i dipendenti del Comune e che riguarda anche tutte le cooperativa di cui il Comune si avvale che sottopagano i dipendenti. Il lavoro deve essere pagato, deve essere pagato bene e dignitosamente e soprattutto deve essere svolto nella massima sicurezza". Il consigliere ha poi concluso chiedendo a tutta l'aula e anche all'opposizione il massimo sostegno.