Il Comune di Milano offre 1000 euro al mese per lavorare a partita Iva 7 ore al giorno e su turni: è polemica Il lavoratore deve inoltre avere una laurea, negli se specialistica, e una comprovata esperienza di almeno due anni. Inoltre deve esseri disposto a lavorare anche a Natale, a capodanno e alla feste dei lavoratori e della repubblica.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Si è scatenata una vera e propria polemica social dopo la pubblicazione, da parte del Comune di Milano, di un annuncio di "lavoro" per curare i suoi social network ufficiali. La proposta è, infatti, di 8.259,02 euro lordi per un totale di sei mesi e quindi 1376 euro circa al mese. A fronte di un impegno di circa 7 ore al giorno, su turni anche festivi.

Al lavoratore è, però, "richiesto il possesso della partita iva o deve provvedere alla sua apertura, qualora venisse affidato l'incarico", in quanto la partita iva è "necessaria per la contrattualizzazione". E quindi quella cifra è da intendersi al lordo degli oneri previdenziali, che (è bene ricordarlo) sono obbligatori,

L'annuncio di lavoro del Comune di Milano

È vero che è previsto il pagamento extra dell'Iva, al 22 per cento, e quindi il compenso totale per i sei mesi di lavoro è di 10.076,00 euro. Ma facendo due conti molto semplici, quello che il lavoratore si metterebbe in tasca, dovendo farsi carico dei contributi previdenziali, è all'incirca mille euro. E può cambiare di qualche decina di euro in base al proprio regime fiscale, che il Comune di Milano chiede però di "comunicare tempestivamente", anche in casi di variazione.

Ma a destare maggiori polemiche è l'impegno richiesto a fronte di questa retribuzione. "Si richiede un impegno quantificabile in circa 900 ore complessive", si legge nell'annuncio pubblicato sul sito ufficiale. E "l'incarico in oggetto avrà durata dalla data di conferimento, presumibilmente 24 dicembre 2022 e fino al 14 giugno 2023". Vuol dire che il social media manager lavorerà circa 7 ore al giorno, per 22 giorni lavorativi al mese.

Inoltre "l’incarico comporta – si legge ancora nell'annuncio – una gestione condivisa dei canali social istituzionali, affinché venga garantita un presidio 7 giorni su 7, dalle ore 09:00 alle ore 19:30". Questo vuol dire che il collaboratore dovrà lavorare su turni anche nel weekend.

Ma non solo nel weekend: "Nelle giornate festive e pre-festive del 31 dicembre 2022, 1° gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2023, si chiede un presidio affinché vengano garantite le pubblicazioni di comunicazioni, di post e di dirette che si tengono in tali date per appuntamenti istituzionali". Insomma nei mille euro netti al mese è previsto anche un po' di lavoro a Natale, a Capodanno e alla feste dei lavoratori e della repubblica.

I requisiti richiesti

Nonostante le condizioni di lavoro non appaiono proprio ottimali, soprattutto in una città dove il costo della vita è fra i più altri d'Italia e un semplice bilocale costa in media 1.300 euro al mese, è comunque richiesto personale sufficientemente qualificato, tale per cui si può escludere che sia una proposta anche formativa.

I requisiti sono, infatti, "Diploma di Laurea Triennale e/o Laurea Specialistica in Lettere e Filosofia, Lingue e Letteratura Straniere, Comunicazione, Scienze della Comunicazione, Digital Marketing o equipollenti" e perfino una "comprovata esperienza, almeno biennale, maturata in aziende o enti pubblici e privati, nell’attività di Content Creator nell’ambito dei social network".