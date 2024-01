Il Comune di Milano contro Ultima Generazione: “Devono risarcire i danni sul dito di Cattelan” Il Comune di Milano si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento danni ai giovani ecoattivisti di Ultima Generazione che un anno fa avevano imbrattato la scultura Love in piazza Affari. Forse la prima di altre azioni legali? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il Comune di Milano si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento danni ai giovani ecoattivisti di Ultima Generazione che un anno fa avevano imbrattato la scultura Love in piazza Affari. La statua collocata di fronte a Palazzo Mezzanotte, nota come "dito" dell'artista Maurizio Cattelan, era stata colpita da un secchio di vernice gialla scagliato da tre ragazzi di 23 anni.

Forse solo il primo di altri provvedimenti del genere? Si vedrà. Nel frattempo, con una determina dirigenziale del 2 gennaio, si chiede infatti "all’Avvocatura Comunale la costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio relativamente al procedimento penale relativo all’imbrattamento della statua LOVE dell’artista Maurizio Cattelan, avvenuto in data 15 gennaio 2023, in Piazza degli Affari a Milano".

Presto insomma potrebbe toccare ad altri monumenti o simboli della città finiti nel mirino delle contestazioni di Ultima Generazione, come la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo (anch'essa ricoperta di vernice gialla) o l'albero di Natale griffato Gucci in Galleria. Anche se da quest'ultimo bersaglio, costato circa un milione di euro, non verrà tolta la vernice colorata: a decretarlo è la stessa azienda del gruppo Kering ("Gucci ha scelto di non intervenire e utilizzare l’incidente come spunto di riflessione collettiva", recita un comunicato).

