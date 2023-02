Il Comune di Milano assumerà 230 nuovi vigili urbani: tra i requisiti trazioni e piegamenti Il Comune di Milano ha pubblicato un bando per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale: i candidati dovranno ottenere un buon punteggio alle prove scritte, orali e fisiche. E in quest’ultimo caso, saper fare trazioni, piegamenti e salto in alto.

A cura di Ilaria Quattrone

Il Comune di Milano cerca agenti di polizia locale. E per questo motivo oggi, martedì 14 febbraio, ha pubblicato un bando per l'assunzione di 230 persone che entreranno in servizio tra dicembre 2023 e gennaio 2024. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Marino in una nota stampa, è quello di avere oltre duemila vigili entro il 2025.

Oltre a dover avere la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 18 e i 62 anni, essere in possesso di diploma o di un titolo di riconoscimento di studi equivalente se conseguito all’estero e avere la patente, i futuri poliziotti dovranno ottenere un buon punteggio in alcune prove scritte, orali e fisiche.

Quali prove bisognerà superare

E per quest'ultime dovranno essere capaci di fare piegamenti e trazioni così come mostrano nei due video che il Comune ha pubblicato sul proprio sito. I candidati quindi dovranno superare una possibile prova pre-selettiva da remoto, una prova fisica in presenza, una prova scritta da remoto e una prova orale che potrà essere svolta o da remoto o in presenza.

L'amministrazione, sulla base di quante domande arriveranno, potrà scegliere se svolgere o meno il test pre-selettivo e consiste in una verifica sulle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento oltre che sulle materie previste dal bando.

Una volta superato questo, ci sarà la prova fisica che – come dicevamo prima – consisterà in trazioni alla sbarra, corsa, piegamenti sulle braccia e anche salto in alto con tre tentativi massimo: "Il mancato superamento, anche di una sola delle suddette prove fisiche previste – si legge nel bando – comporterà la non idoneità del candidato e la sua esclusione dal prosieguo del procedimento selettivo".

Il percorso formativo

Una volta superate tutte le prove sarà obbligatorio partecipare a un percorso formativo di tre mesi con attività in aula e sul campo e prove di valutazione finali.

"Vogliamo avere più sicurezza stradale, con meno incidenti e infrazioni alle regole, più sicurezza urbana, più collaborazione con polizia, carabinieri, guardia di finanza, per rassicurare sia chi vive in città sia le migliaia di persone che vengono a Milano per lavoro, studio, turismo, cultura, affari, divertimento", ha spiegato l'assessore alla Sicurezza e polizia locale, Marco Granelli.