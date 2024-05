video suggerito

Il cluster di legionella tra Corsico e Buccinasco con 7 ricoverati in ospedale: sotto accusa le fontane Sono state spente le fontane ornamentali a Buccinasco e Corsico dopo la scoperta di alcuni casi di legionella. Al momento sono dieci le persone colpite, sette delle quali ricoverate in con infezioni respiratorie e polmoniti: una di loro si trova in Terapia intensiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state spente le fontane ornamentali a Buccinasco e Corsico, nel Milanese, dopo la scoperta di alcuni casi di legionella. Al momento sono dieci le persone colpite, sette delle quali ricoverate in ospedale, al San Paolo e al San Carlo con febbre, brividi, dolori muscolari, infezioni respiratorie e polmoniti: una di loro si trova in Terapia intensiva. Il Comune di Buccinasco, dove sono stati segnalati due casi, spiega che "l'autorità sanitaria sta conducendo campionamenti e controlli sul territorio e la chiusura è in via precauzionale".

Ma sarebbero proprio le fontane, già colpevoli dell’epidemia di legionella a Bresso nel 2018, ad aver diffuso il batterio nell’hinterland Sud Ovest di Milano, tra Corsico e Buccinasco: gli esperti dell’Ats di Milano sono ora al lavoro per individuare l'origine dei contagi, dal momento che il batterio si trasmette tramite goccioline contaminate in sospensione nell’aria (come accade con l'acqua delle fontane, che diffondono vapore nebulizzato) e non da persona a persona.

Ogni anno, nel Milanese, il batterio della legionellosi colpisce circa 400 pazienti. Si tratta di norma di contagi indipendenti, a differenza dei dieci casi di Corsico e Buccinasco che potrebbero essere collegati perché riguardano un’area circoscritta e sono emersi nell’arco di pochi giorni. La stessa epidemia che ha coinvolto il territorio occidentale di Bresso nell'ottobre del 2014, quando si ammalarono sei cittadini, con una vittima, e nell'estate del 2018: in meno di un mese svilupparono l’infezione 52 persone, con cinque decessi. Dopo numerose verifiche e indagini, venne individuata come responsabile proprio la fontana di via Roma.