Il 6 giugno i funerali di Carol Maltesi, la mamma 26enne uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana I funerali di Carol Maltesi si terranno il prossimo 6 giugno a Sesto Calende, in provincia di Varese.

Si terranno il prossimo 6 giugno i funerali di Carol Maltesi, la giovane mamma di 26 anni uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa ed ex compagno Davide Fontana, reo confesso. La ragazza è stata massacrata nella sua casa a Rescaldina, alle porte di Milano. Dopo averla uccisa, Fontana l'ha smembrata conservando le parti del corpo in un frigorifero comprato online prima di portarli a Borno, in Valcamonica, per gettarli in un dirupo dove poi sono stati trovati.

Il 6 giugno a Sesto Calende i funerali di Carol Maltesi

Le celebrazioni funebri si terranno alle 10 all'abbazia di San Donato a Sesto Calende, in provincia di Varese, dove viva la mamma della giovane. Il via libera è arrivato nelle scorse ore dalla Procura di Busto Arsizio che indaga sul suo omicidio, restituendo la salma alla famiglia. Gli inquirenti hanno ritenuto di aver svolto tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto alla mamma 26enne dopo le dichiarazioni rilasciate da Fontana, indagato per il suo omicidio. Il 43enne, agente immobiliare, è in carcere a Busto Arsizio.

Davide Fontana è l'assassino reo confesso: L'ho uccisa in un momento di rabbia

Per giustificare l'assassinio, ha detto di aver agito per rabbia dopo una telefonata ricevuta da Carol dal suo ex fidanzato. Inoltre, la 26enne gli aveva confidato di volersi trasferire nel Veronese per star più vicina a suo figlio di appena sei anni. Nelle sue risposte agli inquirenti, Fontana ha spiegato di aver tentato di disfarsi del cadavere della giovane in più modi, tra i quali anche un tentativo di dar fuoco ai pezzi di corpo con un barbecue.