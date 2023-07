Identificato l’amico dj che era insieme a Leonardo La Russa la notte della presunta violenza sessuale L’amico di Leonardo Apache La Russa che sarebbe stato presente la notte del 19 maggio nella casa del figlio del presidente del Senato è stato identificato dagli inquirenti e investigatori.

A cura di Giorgia Venturini

Ha ora un nome e un cognome l'amico di Leonardo Apache La Russa che sarebbe stato presente la notte del 19 maggio nella casa del figlio del presidente del Senato e dove – stando alla testimonianza di una ragazza di 22 anni – si sarebbe consumata una violenza sessuale ai danni della giovane. Investigatori e inquirenti sono riusciti a identificarlo nella serata di ieri lunedì 17 luglio.

Come riporta La Verità, si tratterebbe di un ragazzo di 24 anni: presto quindi potrebbe finire anche lui nel registro degli indagati. Il 24enne, una volta sentito dagli inquirenti, potrebbe smentire o confermare la versione della ragazza. Così come altri testimoni della sera del 18 maggio in cui la ragazza ha incontrato Leonardo La Russa al club Apophis, locale in centro a Milano. La giovane ricorda poco di quella notte. Per questo i poliziotti della Squadra Mobile di Milano, l'aggiunto Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

La testimonianza della presunta vittima

La vittima ha raccontato di essere uscita con un'amica quella sera e di aver incontrato Leonardo La Russa – i due si conoscevano perché già compagni di scuola – nel locale. Poi il nulla dopo un drink: la 22enne si è svegliata la mattina dopo a casa del giovane e – come spiega la ragazza – sarebbe stato lui stesso a spiegarle che aveva avuto un rapporto sessuale con lui e con il suo amico dj. La ragazza via messaggio racconta tutto all'amica della sera prima: "Stavi benissimo (…) fino a prima che lui ti offrisse il drink tu eri stata normale. Avevamo fatto delle strisce (probabilmente di droga, ndr.) anche lì all’Apophis", scrive l'amica in un messaggio. Le due ragazze poi si erano perse tra la folla e la 22enne era salita in un auto con Leonardo La Russa.