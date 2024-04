video suggerito

I musulmani di Turbigo vincono contro il Comune: potranno festeggiare la fine del Ramadan nel campo sportivo La Prefettura di Milano, dopo aver ascoltato il Comune e l’associazione musulmana “Moschea Essa”, ha concesso il campo sportivo di Turbigo per festeggiare la fine del Ramadan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Foto di repertorio)

L'Associazione musulmana "Moschea Essa" ha finalmente ottenuto un luogo per festeggiare l'ultimo giorno di Ramadan. Grazie a un secondo ricorso al Tar della Lombardia dopo il diniego da parte del Comune di Turbigo di affidare un posto idoneo per i festeggiamenti, i fedeli potranno celebrare il Ramadan nel campo sportivo. Lo spazio destinato all'allenamento è tutto per loro tra il 9 e il 10 aprile.

Il Comune aveva negato l'affidamento di un posto adatto ai festeggiamenti nonostante le pressioni del Tar. Non sembrava esistere uno spazio che potesse contenere i fedeli e garantire le norme di sicurezza e di igiene. Dopo un secondo ricorso, avvenuto venerdì 5 aprile, accolto dal Tar, è entrata in campo la Prefettura di Milano con un intervento d'urgenza visti i tempi strettissimi.

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha convocato oggi il Comune di Turbigo e i rappresentanti dell'Associazione "Moschea Essa" per valutare le possibili soluzioni che permettessero alla comunità islamica di festeggiare in sicurezza la festa dell'ultimo giorno di Ramadan. Alla fine, una soluzione è stata trovata. I fedeli potranno festeggiare a casa loro.

Articolo in aggiornamento