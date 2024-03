I ladri entrano in casa e uccidono a calci il cane che abbaia, la famiglia: “Mostri senza pietà” I proprietari, al rientro, hanno immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. “Avete rubato tutto ciò che per noi era importante, e avete fatto del male al nostro cane indifeso”, il messaggio di una delle vittime. È accaduto a Serle (Brescia) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si sono intrufolati in casa mentre i proprietari erano assenti. E, per zittire il cane che abbaiava, i malviventi lo hanno preso a calci fino a ucciderlo. È successo lunedì 25 marzo a Serle, provincia di Brescia, dove nell'arco di una mattinata sono stati svaligiati ben due appartamenti.

"Ladri, vandali, incivili. Non so come chiamarvi", è il commento della padrona del cagnolino ucciso a calci, un meticcio di 12 anni, sui social. La ragazza, insieme ai genitori, ha immediatamente fatto denuncia ai Carabinieri: i militari, ora, stanno indagando sul caso. "Siete entrati in casa, avete rubato tutto ciò che per noi era importante".

Ma non solo. Oltre ai cassetti ribaltati, gli armadi svuotati e contanti, gioielli e oggetti di valore scomparsi, c'era anche il corpo senza vita del cane di casa. "Come se non bastasse avete fatto del male e ucciso il nostro cane. Indifeso, oltretutto anziano, e che al massimo vi avrà abbaiato e avrà lottato con tutte le sue forze per difendere la casa e la famiglia. Siete dei mostri senza pietà".

La stessa sorte di Laika, una cagnolina di appena un chilo che poco più di due mesi fa a Marone, sempre in provincia di Brescia, è morta dopo essere stata picchiata dai ladri che hanno fatto irruzione nella villetta in cui viveva, uccidendola per non essere scoperti dai vicini di casa. Un altro caso di violenza su piccoli animali vulnerabili, colpevoli solo di aver abbaiato davanti a persone sconosciute.

Laika, uccisa a calci dai ladri a Marone (Brescia)