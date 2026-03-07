milano
Ha un malore e si schianta con l’auto a Desenzano: a 15 giorni dall’incidente muore Laurent Pierre Schnepf

Il tennista Laurent Pierre Schnepf è morto a 48 anni dopo 15 giorni di agonia: era rimasto gravemente ferito in un incidente in auto a Desenzano del Garda.
A cura di Beatrice Tominic
Laurent Pierre Schnepf. Foto da Facebook.
Laurent Pierre Schnepf. Foto da Facebook.

È morto dopo due settimane di agonia Laurente Pierre Schnepf quarantottenne di professione tennista che da anni viveva in Italia, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. L'uomo, d'origine francese, è rimasto coinvolto in un brutto incidente autonomo il 20 febbraio scorso. Si trovava alla guida quando ha perso il controllo della sua automobile a seguito di un malore. La vettura è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo della luce. L'allarme è scattato immediatamente. E sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale e i soccorritori.

L'incidente a Desenzano del Garda il 20 febbraio scorso

Lo schianto è avvenuto il 20 febbraio scorso, dopo un malore del conducente. Il veicolo si è schiantato contro un palo della luce. L‘impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale e i soccorritori. Non appena arrivati sul posto, due agenti si sono precipitati verso l'automobile e hanno estratto dall'abitacolo l'uomo. Poi hanno provato a salvarlo: i tentativi di rianimazione hanno avuto l'effetto sperato. Il cuore di Schneps ha ricominciato a battere. Un elisoccorso ha trasportato il quarantottenne fino agli Spedali Civili di Brescia, dove è rimasto fino a ieri sera, quando ha perso la vita a due settimane dal terribile incidente.

Chi era Laurente Pierre Schnepf, morto dopo un incidente

Schnepf è nato in Francia, ma da anni viveva in Italia dove ha conosciuto la moglie e dove sono nati i suoi figli. Insieme alla famiglia gestiva un'attività. Oltre alla famiglia, lascia anche la madre Chrstine, il padre Luc, i fratelli Sébastien, Antoine e Pierre e i suoceri Antonella e Francesco, a cui era molto legato.

Per un ultimo saluto all'uomo è stata organizzata una camera ardente sabato 7, domenica 8 marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e infine lunedì 9 marzo 2026 mattina dalle 9 alle 12. Nella stessa giornata di lunedì, inoltre, si svolgeranno i funerali: il rito ha inizio alle 15,  partendo nella casa del Commiato Facciotti di Valeggio 12 a Desenzano del Garda, nel Duomo di Desenzano. Si proseguirà, poi, al cimitero di Desenzano del Garda, come riportato nel necrologio.

