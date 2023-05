“Ha bruciato viva la giovane moglie”: un uomo di 45enne è stato condannato all’ergastolo Un uomo di 55 anni, Abderrahim Senbel, è stato condannato all’ergastolo anche in secondo grado perché accusato di aver ucciso la moglie bruciandola viva.

A cura di Ilaria Quattrone

Abderrahim Senbel è stato condannato all'ergastolo per aver bruciato viva la moglie Mina Safine: la donna era stata trovata, nella notte del 20 settembre 2020, ancora viva. Avvolta dalle fiamme, è stata soccorsa dagli operatori del 118 nella sua casa di Urago Mella. La 45enne è poi morta dopo una settimana di agonia all'ospedale di Genova.

La condanna in primo grado per il 55enne

Il 55enne è stato arrestato due giorni dopo perché accusato di tentato omicidio. Dopo la morte della moglie, è stato accusato di omicidio volontario. L'uomo si trova da quel momento in carcere a Opera. Durante il primo grado e anche il secondo grado, ha sempre rigettato le accuse sostenendo di essere innocente e che la moglie soffrisse di una crisi depressiva: "Ha fatto tutto da sola, si è suicidata" al culmine di una lite che avrebbero sentito anche i vicini di casa. In primo grado però i giudici non hanno creduto alla sua versione: la corte d'assise di Brescia lo ha infatti condannato all'ergastolo.

La telefonata shock in cui la moglie accusa il marito

Anche perché la Procura ha infatti riportato una telefonata shock durante la quale la donna ha detto: "Mi aiuti, mio marito mi ha bruciato. Chiamami l'ambulanza, ti prego". Per l'accusa, l'uomo avrebbe aggredito la donna con alcol e poi le ha dato fuoco. Nell'appartamento sono stati trovati del liquido infiammabile e una coperta. All'epoca dei fatti, l'uomo aveva riportato ustioni sul braccio, sul fianco sinistro e sulla mano destra. La Corte d'Assise di Appello ha confermato quanto stabilito in primo grado: ha infatti confermato la condanna all'ergastolo.