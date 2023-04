Guida senza patente e non si ferma all’alt dei carabinieri: bloccato dopo un lungo inseguimento Un ragazzo di 21 anni alla guida di una 500 non si è fermato all’alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento per le vie di Cremona: fermato, i carabinieri hanno scoperto che guidava senza patente.

Le vie di Cremona sono state il teatro di un lungo inseguimento tra un ragazzo di 21 anni alla guida di una 500 e i carabinieri. Tutto è accaduto verso mezzogiorno il giorno di Pasqua: il giovane alla fine è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente. A bordo dell'auto anche un 23enne, per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di arma da taglio.

Come è iniziato l'inseguimento

Tutto è iniziato quando una pattuglia della Radiomobile ha incrociato una 500 il giorno di Pasqua: si trattava di un'auto a noleggio con a bordo quattro ragazzi. I carabinieri, insospettiti dal fatto che solitamente le auto noleggiate in zona vengono utilizzate per commettere reati, hanno segnalato l'alt alla macchina. Il conducente però al posto di frenare ha accelerato imboccando le strade – come riporta La Provincia di Cremona – che portano verso la periferia di Cremona.

Fermati tre dei quattro passeggeri

La corsa è finita alcuni minuti dopo, quando il 21enne ha perso il controllo dell'auto finendo contro un cordolo del marciapiede. A quel punto i quattro ragazzi sono scesi e sono scappati prendendo tutte direzioni opposte. I carabinieri sono riusciti a bloccare tre dei quattro ragazzi. Tra questi anche il conducente che ha provato a strattonare e a spingere via i carabinieri che lo bloccavano. Alla fine per lui sono scattate le manette: aveva provato a scappare perché non aveva la patente. A suo carico sono state emesse anche delle sanzioni per aver violato il codice della strada: durante la fuga è passato anche con il semaforo rosso. Ora si trova agli arresti domiciliari. L'amico, il 23enne, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello non registrato: è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio.