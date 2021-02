in foto: Foto di repertorio

In Lombardia l'impegno degli infermieri, pagati o volontari, nella campagna di vaccinazioni anti Covid scatena lo scontro tra il sindacato e le Ats. Ad aprire lo scontro è stato Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, il sindacato delle professioni infermieristiche, che ha criticato l'avviso pubblico delle Ats lombarde per creare un elenco di medici e infermieri volontari per la vaccinazione anti Covid. Un bando che, secondo il sindacalista, sarebbe un tentativo di trovare professionisti che "lavorino a titolo volontario, e quindi gratis" al posto di quelli pagati, che dovrebbero arrivare col bando nazionale del commissario Domenico Arcuri.

Le Ats lombarde hanno replicato smentendo questa ricostruzione e spiegando che il bando "integra e non si sostituisce a quello del Commissario straordinario Arcuri" e "è volto alla creazione di un elenco e nasce dalla necessità di regolamentare il servizio, in seguito alle numerose richieste pervenute a Regione Lombardia da parte di medici e infermieri, anche in pensione, che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alla campagna come volontari".

La ricerca di volontari è scattata, spiegano le aziende per la tutela della salute, "in seguito alle numerose richieste pervenute a Regione Lombardia da parte di medici e infermieri, anche in pensione, che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alla campagna come volontari".

La controreplica del sindacato questa mattina: "Nursing Up non è affatto contrario alle campagne di volontariato per sostenere il peso di delicate battaglie, come quella in corso, dove tutti combattiamo, uniti dalla medesima causa, per sostenere la salute dei cittadini". Ma, insiste De Palma, "di fatto mancano ancora migliaia di infermieri all’appello per realizzare ‘la squadra ideale' numericamente pronta per avviare la campagna vaccinale per i cittadini, che ci porterà, (sino a ieri almeno si sperava), entro fine anno, all’immunità di massa".