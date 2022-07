Gruppo di giovani scout bloccati di notte sulla montagna per il temporale: alcuni feriti Un gruppo di sedici ragazzi, tutti minorenni, è rimasto bloccato nella notte in montagna con l’arrivo del forte temporale di ieri martedì 26 luglio. Una volta soccorsi, alcuni di loro avevano un principio di ipotermia.

A cura di Giorgia Venturini

Paura in val Gerola nella notte per un gruppo di sedici ragazzi, tutti minorenni, rimasti bloccati in montagna con l'arrivo del forte temporale di ieri martedì 26 luglio. Stando a quanto riporta il soccorso alpino lombardo, i giovani fanno parte di un gruppo scout e sono tutti residenti a Milano: nella giornata di ieri si sono avventurati in una "missione" nei boschi sopra Pescegallo, verso i rifugi Trona Soliva e Falc. Una gita come tante in compagnia fino a quando non è scoppiato il temporale: la pioggia e la grandine, oltre che il forte vento, hanno messo in forte difficoltà il gruppo.

Alcuni giovani avevano un principio di ipotermia

A dare l'allarme sono stati gli stessi minori che una volta arrivati nei pressi di un torrente hanno iniziato a preoccuparsi e a chiedere aiuto. Subito una ventina di soccorritori del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno, dal Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e dai Vigili del fuoco li ha raggiunti in tempo e tratti in salvo. Alcuni di loro hanno riportato alcune ferite: una ragazza aveva una sospetta distorsione, altri delle contusioni, molti presentavano un inizio di ipotermia. Le temperature infatti in tarda serata si erano abbassate drasticamente.

I ragazzi sono stati ospitati dal Comune di Gerola Alta

Tutti sono stati portati a valle e presi in cura dalla croce rossa di Morbegno per tutti gli accertamenti del caso. Dal soccorso alpino precisano attraverso un po' Facebook che "il comune di Gerola Alta ha messo a disposizione i locali per trascorrere la notte al sicuro. Una squadra infine è salita al rifugio per accertarsi che anche il secondo gruppo, composto da diciotto ragazzi impegnati in un'altra “missione”, fosse giunto a destinazione e fosse tutto a posto". Una volta accertato che tutti erano al sicuro i soccorritori sono tornati a valle.