Gruppo di giovani ferma un tram a sassate e fa le flessioni sui binari: caos in serata a Milano

Circa 15 giovani hanno bloccato nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, un tram in via Rubens, prendendolo a sassate. Il gruppo di ragazzi hanno scagliato le pietre contro il finestrino del conducente, fermando il mezzo e mettendosi a fare dei piegamenti sulle braccia sui binari. A renderlo noto è un video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to favelas.

Ragazzi prendono a sassate un tram e fanno flessioni sui binari

Nelle immagini pubblicate dalla pagina social si vede un giovane fare le flessioni davanti al tram. Intorno al ragazzo, diversi ragazzi, alcuni dei quali filmano l'amico e altri ancora che continuano a lanciare oggetti in direzione del mezzo pubblico. Dopo alcuni momenti di attesa, il conducente del tram riesce a trovare un pertugio sufficiente per riprendere la corsa e allontanarsi, lasciando il gruppo alle sue spalle.

Il video pubblicato da Welcome to favelas ha fatto il giro del web, scatenando diverse polemiche. Tra queste, anche quella dell'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato che in una nota ha scritto: "Mi chiedo quando si deciderà l'amministrazione comunale a intervenire con decisione adottando dei provvedimenti seri e concreti per riportare la legalità nelle nostre strade". Il tema della sicurezza è al centro delle cronache locali milanesi, specialmente a seguito dei fatti di Capodanno dove una decina di ragazze sono state molestate e violentate da un branco composto da trenta giovani. Per rinforzare i controlli sul territorio, il ministro dell'Interno Lamorgese ha comunicato l'invio di 255 agenti di polizia e militari di carabinieri e guardia di finanza nel capoluogo di regione lombardo.