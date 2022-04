Gruppo di 27 ragazzi disabili costretto a scendere dal treno per Milano: i loro posti occupati da turisti Un gruppo di 27 ragazzi disabili è stato costretto a scendere dal treno: i loro posti, nonostante fossero prenotati, erano stati occupati. Trenitalia ha dovuto disporre un pullman per il gruppo e i loro accompagnatori.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

"Quello che è accaduto su un treno diretto da Genova a Milano è vergognoso, un episodio da stigmatizzare": a dirlo è stato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. L'episodio al quale il Governatore fa riferimento si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 18 aprile. Un gruppo di 27 ragazzi disabili è stato infatti costretto a scendere dal treno regionale che da Genova Porta Principe li avrebbe dovuti portare a Milano.

I ragazzi hanno trovato i loro posti occupati

Oggi è stata la prima Pasquetta trascorsa senza particolari restrizioni e chiusure. Dopo due anni, tantissime persone hanno deciso di spostarsi e in molti dalla Lombardia hanno deciso di spostarsi verso la Liguria. Oggi pomeriggio, durante la fase di rientro, un treno regionale è stato preso di mira da alcuni vandali tanto che Trenitalia ha dovuto cambiare una carrozza. Una procedura che ha fatto accumulare un leggero ritardo. Quando il treno è arrivato a Genova Porta Principe, è stato invaso dai turisti. Il gruppo di ragazzi – insieme ai suoi accompagnatori – è salito per ultimo. Per loro, era stata riservata un'intera carrozza: una volta arrivati, l'hanno trovata però occupata.

Le persone, nonostante i loro inviti, hanno però rifiutato di lasciare loro i posti. Gli accompagnatori hanno quindi richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria e del personale di Trenitalia. Nonostante questo però, l'azienda ha dovuto predisporre nel più breve tempo possibile, un pullman per poter portare i ragazzi con i loro accompagnatori a Milano: "Quello che è accaduto è un fatto doppiamente grave, non solo perché il treno è stato vandalizzato da ignoti passeggeri – ha detto l'assessore ai Trasporti Gianni Berrino – ma soprattutto per quanto accaduto poi a Genova, un episodio inqualificabile che va condannato con fermezza".