Passeggeri “incivili” occupano i loro posti sul treno e 27 disabili sono costretti a scendere: denunciati Tutti i posti sono stati improvvisamente occupati in poco tempo, compresi quelli prenotati dai 27 ragazzi. Sulla carrozza si sono precipitati gli agenti della Polfer e quattro addetti di Trenitalia che hanno provato a convincere i passeggeri a lasciare il posto ai ragazzo, senza riuscirci. Ora sono scattate le denunce.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Potrebbe arrivare in Tribunale la vicenda che ha visto come vittime nel pomeriggio di lunedì 18 aprile 27 ragazzi con disabilità: il gruppo è stato costretto a scendere dal treno nonostante avesse prenotato altrettante poltrone in prima carrozza. Da una prima ricostruzione dei fatti, i ragazzi, tutti con sindrome di Down e appartenenti all'associazione Agpd Onlus, erano insieme ai loro accompagnatori e stavano tornando a Milano dopo una gita in Liguria. Alla stazione di Genova Porta Principe sono stati lasciati a piedi. Il treno è arrivato a Genova verso le 15.47, dopo essere stato bersaglio di atti vandalici a Savona. Nel capoluogo ligure la banchina era già affollata di turisti: tutti i posti sono stati improvvisamente occupati in poco tempo, compresi quelli prenotati dai 27 ragazzi. Sulla carrozza si sono precipitati gli agenti della Polfer e quattro addetti di Trenitalia che hanno provato a convincere i passeggeri a lasciare il posto ai ragazzo. Posto prenotato dagli accompagnatori nei giorni precedenti. I ragazzi sono stati però costretti a tornare a Milano a bordo di uno dei bus sostitutivi.

La denuncia di Regione Liguria

A denunciare il tutto già nella serata è stata Regione Liguria che ora sta valutando azioni legali a tutela dei 27 disabili: "Quello che è accaduto su un treno diretto da Genova a Milano è vergognoso, un episodio da stigmatizzare". Il governatore Giovanni Toti non sarebbe l'unico però a pensare di intervenire legalmente. Anche il Codacons ha fatto sapere che presenterà querela: "Vicenda disgustosa in cui sono venute a mancare le normali regole di convivenza". Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi propone un Daspo a vita per i passeggeri incivili del regionale 3075. Sull'accaduto, come riporta Il Corriere della Sera, è intervenuto anche il ministro per le Disabilità, Erika Stefani: "Ventisette persone con disabilità cacciate dal treno, chiamiamo le cose con il loro nome e condanniamo questo gesto. L’inclusione è una battaglia che ci vede tutti uniti ed episodi del genere vanno stigmatizzati all’unanimità".