Grave un ragazzo di 18 anni accoltellato nella notte a Monza: si cerca l’aggressore Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato accoltellato alla schiena da un aggressore al momento ancora sconosciuto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Violenza nella zona delle movida di Monza la scorsa notte. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito alla schiena dopo essere stato accoltellato mentre si trovava in via Bergamo. Cosa sia accaduto è ancora al vaglio della polizia. Al momento è certo che il giovane è stato soccorso in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo che i passanti hanno allertato il 112. Resta ancora tutto da capire su quanto è successo: si cerca l'aggressore. Fondamentale per gli investigatori potranno essere le immagini della telecamera di video sorveglianza della zona.

Accoltellato in un cantiere un operaio di 21 anni

Solo pochi giorni fa un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato all'addome mentre si trovava in via Luigi Russolo a Milano, in zona Rogoredo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è un operaio impiegato in un cantiere poco distante al luogo dove è avvenuto il tentato omicidio. Stava lavorando quando da lontano ha riconosciuto il suo ex datore di lavoro poco lontano. A quel punto ha deciso di avvicinarsi all'uomo, affiancato da un paio di suoi dipendenti. Inizia una discussione in cui il ragazzo gli chiede il compenso per dei lavori che aveva svolto per lui, ma che il suo ex datore di lavoro non gli riconosce. A un certo punto la discussione si anima, viene tirato fuori un coltello che colpisce il ragazzo all'addome. Gli aggressori si sono subito allontanati dal posto.