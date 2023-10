Grave incidente a Busnago, uomo precipita con un deltaplano Un uomo è precipitato con un deltaplano intorno alle 19 di oggi, domenica 8 ottobre. Stando a quanto si apprende, è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente a Busnago in Brianza. Un uomo è precipitato con un deltaplano intorno alle 19 di oggi, domenica 8 ottobre. Stando a quanto si apprende, è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della stazione di Vimercate. Il ferito è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Indagini ancora in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un errore di guida.

Notizia in aggiornamento