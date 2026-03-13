Gonfia il CV per superare una selezione in un ente pubblico a Varese: indagati funzionario e dirigente

Un funzionario e un dirigente della Agenzia Formativa della Provincia di Varese sono indagati per omissione di atti d’ufficio, truffa e falsità ideologica in atto pubblico.

Avrebbe ‘gonfiato' il curriculum inserendo titoli di studio e esperienze professionali in realtà mai conseguite. E lo avrebbe fatto per riuscire a superare una selezione da funzionario all'interno dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, un ente pubblico che offre servizi al lavoro. E il dirigente che ha acquisito la documentazione non avrebbe né controllato né verificato, come invece avrebbe dovuto, quanto dichiarato nel CV. Così, per un momento, sembrava essere filato tutto liscio.

Ma, secondo quanto si apprende, l'episodio non è passato inosservato e poco dopo sono partite le indagini della Guardia di Finanza di Varese nell'ambito delle quali sia il funzionario sia il dirigente risultano indagati per omissione di atti d'ufficio, truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Di recente i finanzieri di Varese hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei loro confronti.

In particolare, al dirigente – nella qualità di incaricato di pubblico servizio – viene contestato che, pur a fronte di una richiesta formale, non aveva provveduto, entro il termine previsto di trenta giorni, a compiere le dovute attività di verifica né aveva fornito riscontro motivato in ordine al mancato adempimento.

Secondo l'ipotesi accusatoria, le verifiche avrebbero dovuto essere effettuate secondo le disposizioni del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa che disciplina le modalità sui controlli delle dichiarazioni sostitutive; tuttavia, entro il termine stabilito, non sarebbe stata fatta alcuna attività istruttoria né sarebbe stato fornito riscontro alle richieste arrivate.