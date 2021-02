Un ragazzo di soli 17 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua cameretta i carabinieri del nucleo investigativo di Lodi hanno trovato 35 chili di cocaina, quantitativo ingente che, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato circa tre milioni di euro. La droga era nascosta all'interno di due valigie nella stanza del ragazzo, in un appartamento di Sant'Angelo Lodigiano di proprietà dei genitori del 17enne, che risultano al momento irreperibili così come gli altri parenti del 17enne.

Anche nella camera dei genitori, irreperibili, è stata trovata della droga

Il blitz dei carabinieri è arrivato lo scorso 4 febbraio al culmine di indagini scattate a seguito del continuo e sospetto via vai dall'abitazione in cui il 17enne abitava con la famiglia. Quando i carabinieri sono intervenuti, in casa però c'era solo il minorenne, che ha cercato invano di non farli entrare nell'abitazione. Oltre alla cocaina trovata nella stanza che il 17enne condivide con la sorella, i militari dell'Arma hanno trovato anche 700 grammi di hashish: la droga in questo caso era nella camera da letto dei genitori. Si indaga adesso per capire l'effettivo ruolo del 17enne, la cui posizione è al vaglio della procura per i minorenni di Milano. Contemporaneamente proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare i genitori del ragazzo, la cui strana assenza alimenta naturalmente sospetti sulle loro responsabilità nell'attività di spaccio. Per i carabinieri si tratta di uno dei sequestri più ingente di stupefacenti sul territorio: nell'ambito della stessa operazione è stata sequestrata anche un'Audi A7.